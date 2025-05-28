Чи може Росія запускати 1000 "Шахедів" на добу: Зеленський про підготовку до обстрілів

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

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Виробничі спроможності Росії зараз не дозволяють їй застосовувати 1000 дронів щодоби. Але час від часу такі масовані атаки можливі. Водночас Україна теж нарощує власне виробництво, як дронів, так і антидронових засобів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 27 травня.

«Вони готуються до виробництва, щоб була спроможність виробляти 300-350 дронів на добу. Це їх реальна ситуація. Вони отримали завдання мати 500 на добу. Я не вважаю, що в них це є. Тому я не сприймаю цифру в 1000, хоча ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба. Не можна сказати, що такого не буде», — зазначив президент.

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Він повідомив, що нещодавно українські військові набули позитивного досвіду в організації та здійсненні масованої атаки дронів.

«Одночасно ми вдарили 400 маленькими дронами. Було знищено понад 40 одиниць техніки одночасно. І ми зробили такий крок. Він був застосований виключно військовими, виключно на полі бою. Це була спроба такої операції. І ми продемонструємо їм в рази більше, ніж ця операція. Ми це зробимо, нам це вдалося», — підкреслив Зеленський.

За його словами ворог фокусується на застосуванні великої кількості дронів одночасно. Тому українські захисники аналізують ситуацію і розробляють тактику реагування.

«У нас сьогодні літаки збивають дрони. Ми розуміємо, яку кількість “Міражі“, F-16 спроможні збити за один виліт і скільки ми можемо їх одночасно використовувати в повітрі. Також ми просуваємося в напрямі перехоплювачів “дрон-дрон“. Ми їх вже використовуємо. Питання наразі — коли ми зможемо масштабувати виробництво», — зауважив президент.

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Він пояснив, що Україна активно розвиває технології перехоплювачів. Саме дрони-перехоплювачі дозволяють вирішити проблему з «Шахедами», які летять на великій висоті і є недосяжними для мобільних вогневих груп.

«До речі, коли ми говоримо, що важливо з Німеччиною, — я кажу, що в мене є спектр питань. І одне з них — це, наприклад, питання фінансування перехоплювачів, фінансування внутрішнього виробництва. У нас є з цим питання. Ми витрачаємо великі гроші. Витрачаємо сьогодні більше, ніж планували. Тому що всі розвиваються, “рускіє“ розвиваються, і наші нові технології з’являються. І це вихід, якщо ця технологія буде профінансована», — зазначив Зеленський.

На його думку, Україні також необхідно прагнути розширити виробництво до 1000 дронів на добу. А вже зараз Сили оборони мають можливість застосовувати щодня 100 складних далекобійних дронів.

«Це свідчить про те, що “рускіє“ почнуть відчувати все це, якщо партнери нам допоможуть. І буде у нас так само як у “рускіх“, 300–500 дронів на добу. Ми дуже близькі до цього. Тобто питання вже не у виробничих спроможностях. Головне, що у нас це вийшло. Тепер питання фінансове», — наголосив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, РФ готує масштабний літній наступ, основна ціль якого — захоплення Покровська та Костянтинівки. Щоб послабити українську оборону, окупанти також планують завдати відвертальних ударів уздовж кордонів у Харківській та Сумській областях.