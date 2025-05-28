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- Війна
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Чи може Росія запускати 1000 "Шахедів" на добу: Зеленський про підготовку до обстрілів
Україна активно розвиває технології дронів-перехоплювачів. Вони дозволяють вирішити проблему з «Шахедами», які летять на великій висоті.
Виробничі спроможності Росії зараз не дозволяють їй застосовувати 1000 дронів щодоби. Але час від часу такі масовані атаки можливі. Водночас Україна теж нарощує власне виробництво, як дронів, так і антидронових засобів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 27 травня.
«Вони готуються до виробництва, щоб була спроможність виробляти 300-350 дронів на добу. Це їх реальна ситуація. Вони отримали завдання мати 500 на добу. Я не вважаю, що в них це є. Тому я не сприймаю цифру в 1000, хоча ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба. Не можна сказати, що такого не буде», — зазначив президент.
Він повідомив, що нещодавно українські військові набули позитивного досвіду в організації та здійсненні масованої атаки дронів.
«Одночасно ми вдарили 400 маленькими дронами. Було знищено понад 40 одиниць техніки одночасно. І ми зробили такий крок. Він був застосований виключно військовими, виключно на полі бою. Це була спроба такої операції. І ми продемонструємо їм в рази більше, ніж ця операція. Ми це зробимо, нам це вдалося», — підкреслив Зеленський.
За його словами ворог фокусується на застосуванні великої кількості дронів одночасно. Тому українські захисники аналізують ситуацію і розробляють тактику реагування.
«У нас сьогодні літаки збивають дрони. Ми розуміємо, яку кількість “Міражі“, F-16 спроможні збити за один виліт і скільки ми можемо їх одночасно використовувати в повітрі. Також ми просуваємося в напрямі перехоплювачів “дрон-дрон“. Ми їх вже використовуємо. Питання наразі — коли ми зможемо масштабувати виробництво», — зауважив президент.
Він пояснив, що Україна активно розвиває технології перехоплювачів. Саме дрони-перехоплювачі дозволяють вирішити проблему з «Шахедами», які летять на великій висоті і є недосяжними для мобільних вогневих груп.
«До речі, коли ми говоримо, що важливо з Німеччиною, — я кажу, що в мене є спектр питань. І одне з них — це, наприклад, питання фінансування перехоплювачів, фінансування внутрішнього виробництва. У нас є з цим питання. Ми витрачаємо великі гроші. Витрачаємо сьогодні більше, ніж планували. Тому що всі розвиваються, “рускіє“ розвиваються, і наші нові технології з’являються. І це вихід, якщо ця технологія буде профінансована», — зазначив Зеленський.
На його думку, Україні також необхідно прагнути розширити виробництво до 1000 дронів на добу. А вже зараз Сили оборони мають можливість застосовувати щодня 100 складних далекобійних дронів.
«Це свідчить про те, що “рускіє“ почнуть відчувати все це, якщо партнери нам допоможуть. І буде у нас так само як у “рускіх“, 300–500 дронів на добу. Ми дуже близькі до цього. Тобто питання вже не у виробничих спроможностях. Головне, що у нас це вийшло. Тепер питання фінансове», — наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, РФ готує масштабний літній наступ, основна ціль якого — захоплення Покровська та Костянтинівки. Щоб послабити українську оборону, окупанти також планують завдати відвертальних ударів уздовж кордонів у Харківській та Сумській областях.