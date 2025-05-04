Чи можлива "мирна угода" з Кремлем: аналітик назвав головні умови

Володимир Путін. / © Associated Press

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Росія може розглядати варіант припинення війни проти України, проте намагається включити до потенційної мирної угоди максимум власних вимог.

Про це заявив експерт аналітичного центру “Об’єднана Україна” Ігор Попов в ефірі телемарафону.

За його словами, попри наявний ресурс, Москва не готова морально та політично оголосити загальну мобілізацію. Саме без цього Кремль не здатен досягти вирішального перелому на фронті.

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“В Росії є запас міцності, але вони не готові морально та політично оголошувати загальну мобілізацію. Без цього вони не можуть добитися вирішальної переваги на лінії фронту”, — зазначив Попов.

Водночас на РФ тисне погіршення економічної ситуації, що, на думку експерта, може підштовхнути до пошуку шляхів завершення війни.

“В Росії назрівають економічні проблеми, і тому РФ може розглядати варіант закінчення війни, але хоче “напхати” максимум своїх вимог”, — пояснив він.

На думку аналітика, вирішальною буде твердість позиції Заходу. Саме вона може не допустити включення до можливої угоди надмірних або неприйнятних для України умов.

“Питання в тому, наскільки сильною буде позиція Заходу, щоб Росія не включала у цю “мирну угоду” занадто завищені очікування та вимоги, які не може прийняти Україна”, — додав Попов.

Раніше ми писали, що коли війна закінчиться, у кремлівського очільника Володимира Путіна виникне проблема катастрофічного характеру.