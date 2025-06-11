Чи можливо над Києвом збивати «Шахеди» за допомогою FPV-дронів: пояснення авіаексперта

"Шахеди" / © ТСН.ua

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Російські війська ледь не щодня атакують Київ «Шахедами». Авіаційний експерт роз’яснив, чи можливо збивати їх за допомогою FPV.

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів Богдан Долінце.

За словами експерта, важливими є такі нюанси:

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Росія атакує «Шахедами» переважно у нічний час доби, тож дрон-перехоплювач має бути оснащений тепловізійною камерою чи інші технології для виявлення; Необхідно мати належну кількість пілотів, які здатні здійснювати керування такими системами; Швидкість польоту БпЛА — майже 200 км/год, адже тож це має бути високошвидкісний FPV, який наздожене його; Потрібно враховувати, де здійснити детонацію бойової частини, щоб БпЛА не впав на якісь житлові масиви або не приніс додаткової шкоди після падіння на землю.

«Із теоретичної точки зору, це можливо, є факти, підтверджені на лінії фронту. Та все ж таки технічно й технологічно це може вимагати певних додаткових систем і ресурсів — як людських, так і матеріальних. Але цей сценарій абсолютно реалістичний», — наголошує Долінце.

Він додає, що слід шукати й інші шляхи. До прикладу, робити такі системи автоматичними чи напівавтоматичними, щоб знищувати ворожі цілі без участі людини. Може йтися і про елементи лазерного наведення.

Нагадаємо, 11 червня російська армія атакувала Україну 85 безпілотниками різних типів та ракетою. Основними напрямками повітряного удару стали Харківщина, Донеччина та Одещина.

Станом на ранок протиповітряна оборона знешкодила 49 ворожих дронів типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та в центрі країни. Так, 40 дронів було збито вогневими засобами ураження, ще дев’ять — локаційно втрачені/придушені РЕБ.

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Повітряні сили поінформували про влучання у 14 локаціях та падіння збитих (уламки) у двох локаціях.