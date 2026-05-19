Чи можливий новий напад з Білорусі: в ОП зробили відверту заяву

Заступник керівника ОП, бригадний генерал Павло Паліса / © ТСН.ua

В Офісі президента України оцінили ймовірність повторного наступу з території Білорусі. Як зазначив заступник керівника ОП Павло Паліса, допоки в Білорусі зберігається лояльний до Кремля режим, країна залишатиметься потенційною загрозою для України.

Про це бригадний генерал сказав у інтерв’ю «24 Каналу».

«Насамперед хотів би зазначити, що до того моменту, поки у Білорусі зберігатиметься лояльний до Путіна режим, ми завжди розглядатимемо Білорусь як потенційну загрозу«, — акцентував Паліса.

Він додав, що Україна враховує попередній досвід взаємин із Білоруссю напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

«Ми всі пам’ятаємо події напередодні повномасштабного вторгнення, коли так званий лідер Білорусі заявив про те, що Білорусь ніколи не нападе на Україну. Результат ми всі пам’ятаємо», — сказав заступник голови ОП.

За його словами, Україна продовжує враховувати можливі ризики з боку Білорусі та відповідним чином реагує на потенційні загрози.

«Тож на цю загрозу ми зважаємо й реагуємо відповідно«, — сказав Паліса.

Нагадаємо, Білорусь обмежила відвідування лісів у 19 районах, з яких 12 є прилеглими до кордонів з Україною, Польщею та Литвою. Попри офіційну протипожежну версію, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає це підготовкою у військово-політичній площині. Закриття зон дозволяє приховано переміщувати війська, розгортати логістику та уникати витоку інформації. На українському напрямку (Брестська область) це створює загрозу для логістичних маршрутів західної допомоги на Волині (Ковель, Луцьк) та Рівненської АЕС (напрямок Сарни — Рівне — Вараш), що змушує ЗСУ тримати резерви на півночі.

На думку генерал-лейтенанта у відставці та заступника начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка, чутки про залучення Білорусі у війну та повторний наступ на Київ вигідні насамперед Росії для пропагандистського тиску на Україну. Хоча Кремль прагне відкрити північний фронт, щоб полегшити ситуацію на сході, наразі у РФ та Білорусі немає для цього необхідних ресурсів. Романенко вважає, що потенційна загроза з території Білорусі може бути спрямована не стільки проти України, скільки проти країн Балтії в межах можливої гібридної війни з НАТО.

