Чи можуть «нищівні санкції» змусити Росію припинити війну: американський аналітик відповів

Війна Росії та Путіна / © ТСН.ua

Реклама

Так звані «нищівні санкції» не означатимуть припинення Путіним військових дій. Вони можуть лише зменшити обсяг ресурсів, доступних Путіну для продовження війни, але не для її зупинення.

Про це сказав старший науковий співробітник Центру безпекової політики (США) Андрій Ілларіонов на YouTube-каналі Мосейчук Podcast.

«Припустимо, європейці введуть ці санкції. Головне питання: що зроблять ці санкції? Вони можуть обмежити економічні, фінансові ресурси агресору. Справді бачимо, що у останнім часом у цілій низці напрямів частково санкції, частково інші чинники діють скорочення темпів приросту економічного потенціалу Росії», — зазначив він.

Реклама

Зараз ми бачимо, що темпи економічного зростання Росії сповільнилися дуже серйозно у першому кварталі 2025 року. Навіть пройшло невелике скорочення російського ВВП. Можливо, навіть це триватиме в другому кварталі.

Навіть якщо почнеться економічна рецесія в Росії, продовжує він, і навіть якщо ці санкції призведуть до скорочення економічного потенціалу агресора ще більшою мірою, це не означатиме припинення Путіним військових дій.

«Санкції можуть лише зменшити обсяг ресурсів, доступних Путіну для продовження війни. Але не для зупинення війни. Для того, щоб зупинити війну є єдиний засіб — військова сила, військовий спротив і військовий розгром агресора. Хто це зробить? Це зроблять ЗСУ разом із партнерами, союзниками та друзями», — наголосив Ілларіонов.

Він зазначив, що санкції та дипломатичний тиск можуть сприяти розгрому Росії військовим шляхом, але самі по собі вони не зупинятимуть Путіна і тим більше не відновлять територіальну цілісність України.

Реклама

Раніше ясновидець із Бразилії Атос Саломе, відомий як «живий Нострадамус», зробив пророцтво про те, як закінчиться війна в Україні. Він також попередив про «невидиму війну», яка може призвести до вибуху ядерного реактора.

Як стверджує «живий Нострадамус», війна в Україні завершиться 2025 року без офіційної перемоги будь-якої зі сторін із «замороженими» кордонами та фактичним перетворенням України на «буферну державу». Справжня причина, за його словами, полягає в уникненні «системної фінансової кризи в серці Європи».

«Війна не завершується перемогою, а економічним виснаженням», — попередив Саломе, уточнивши, що йдеться про тиху перебудову кордонів — не географічних, а фінансових.