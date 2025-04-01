Чи можуть росіяни висадитися на правому березі Херсонщини: Братчук оцінив сили РФ

Братчук оцінив загрозу для правого берега Херсонщини / © Associated Press

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Російські окупанти зазнають значних втрат на тренуваннях із форсування Дніпра в Херсонській області, повідомляють партизани руху «Атеш». Російських новобранців відправляють туди з тренувального табору в окупованому Криму для підготовки до штурмів дніпровських островів поблизу Херсона.

Про це сказав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає FREEДОМ.

«Що стосується так званої підготовки особового складу, очевидно, для РФ і далі всі ці громадяни залишатимуться „гарматним м’ясом“. У даному випадку, напевно, це „морське м’ясо“, яке використовується для підгодівлі дніпровських раків», — зазначив Братчук.

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За його інформацією, росіян навіть не вчать алгоритмам евакуації поранених або загиблих з островів на Дніпрі. Тому росіяни «уже не перший місяць і, напевно, і не перший рік» не евакуюють тіла своїх загиблих, поранених з дніпровських островів.

Ті втрати, яких ворог зазнає, зокрема й на навчаннях, списуються як «безвісти зниклі», сказав Братчук. Це пов’язано зокрема з тим, що немає необхідності потім здійснювати відповідні грошові виплати сім’ям на «білі лади».

«Сім’я нічого не отримує. Потонув і потонув. Про це, напевно, рідні можуть і не дізнатися ніколи. Або напишуть, що пішов у СЗЧ, наприклад. Тому таке ставлення командирів до своїх підлеглих і старших офіцерів до молодших офіцерів на сьогодні є тенденцією, яка створює доволі панічні настрої в російській армії, яка перебуває на лівому березі Дніпра», — сказав речник УДА.

Він наголосив, що Сили оборони України завдають по окупантах, які намагаються форсувати Дніпро, авіаційні, артилерійські і дронові удари.

«Відповідно, це те, що не надає, м’яко кажучи, якогось настрою цьому угрупованню російських військ. Хоча на сьогодні угруповання військ „Днепр“, яке оперує, зокрема, на Придніпровському напрямку, трішечки пожвавилося, тому що та стагнація, яка відбувалася з цим угрупованням, не могла бути безкінечною... Звідси й активності, зокрема, тренування з форсування Дніпра, як вони це називають», — сказав Братчук.

На його думку, зараз окупанти не мають ресурсної можливості підготувати ударний кулак, наступальне угруповання, щоб форсувати Дніпро і висадитися на правобережну Херсонщину.

«Сьогодні ця тенденція фіксується, але ті активності, які ворог проявляє, дуже схожі, зокрема, на якусь імітацію. Тому що навряд чи Путіну доповідають про те, що російські війська не те що не можуть зайти на Дніпро, вони на острови заходять, але там і залишаються назавжди», — підсумував Сергій Братчук.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині окупанти намагаються перекинути сили на західний берег річки Оскіл.

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