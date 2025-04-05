Чи можуть росіяни залучити військових з КНДР для наступу на Херсон та Запоріжжя: у Defense Express дали відповідь

Військові КНДР / © Associated Press

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Наразі немає підстав вважати, що Росія почала перекидати північнокорейські війська для підсилення наступу на Херсон чи Запоріжжя.

Таку думку в етері «Еспресо» висловив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

«Повідомлення про те, що РФ може залучити військових з КНДР для наступу на Херсон та Запоріжжя, більше за характером нагадують „почув дзвін та не знаю де він“. Оскільки ще тижнів зо два тому в соціальних мережах зʼявились фото групи вагонів у районі Джанкоя. Важливо — не ешелони, а група вагонів. На цих вагонах було щось схоже на пускові установки до артисистеми КНДР та кілька САУ Koksan. З однієї сторони, дійсно сама по собі поява САУ Koksan на фронті для нас неприємна. Адже ця САУ має дальність стрільби 40 км звичайним боєприпасом і до 60 км активно-реактивним снарядом. Тобто, росіяни явно на таку систему облизувались. Бо це САУ з дуже високими характеристиками. Росіяни просили у КНДР САУ Koksan для того, щоб перестріляти натівську артилерію ЗСУ», — повідомив він.

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Експерт зауважив, що хоча КНДР і постачає озброєння до Росії, втім, ділитись особовим складом своєї армії вони не поспішають.

«Втім, це не ешелони таких САУ, а лише група вагонів. На основі цього писати великим буквами про те, що північнокорейські війська йдуть на Запоріжжя чи Херсон трохи, м’яко кажучи, завчасно. КНДР дуже щедро постачає своїм російським товаріщам боєприпаси та артилерійські системи, але за це вона щось просить. По-друге, КНДР все одно не готова давати своїх людей. Виходить, що один людоїдський режим не поспішає давати своїх людей іншому такому ж режиму», — додав експерт.

Нагадаємо, командир 92 ОШБр Віталій Нащубський розповів цікаві деталі про те, як північнокорейські бійці воюють проти України. Нащубський зазначив, що з військовими з КНДР було складно воювати, але знищити їх вдалося багато.