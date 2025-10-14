Чи можуть "Томагавки" переламати хід боїв — думка військового аналітика

Tomahawk

Військовий аналітик Майкл Кларк розібрав, чому постачання крилатих ракет Tomahawk в Україну могло б змінити оперативну ситуацію — і які обмеження цього рішення слід враховувати.

Про це розповідає Sky News.

Чому Tomahawk — це серйозна зброя

Кларк нагадав, що ці ракети стали відомі ще з 1991 року завдяки поєднанню високої точності і здатності уражати захищені цілі на великій відстані. Основні тезиси аналітика:

Точність важливіша за швидкість. Tomahawk розвивають підзвукову швидкість (порівняно з балістичними ракетами), але здобули репутацію через точне наведення. Це дає змогу уражати конкретні об’єкти без широкого руйнування сусідніх територій.

Одна ракета — реальна вартість. За словами Кларка, для “корисного ураження” багатьох високоцінних об’єктів часто достатньо однієї ракети, а не масового залпу.

Гнучка навігація. Tomahawk використовує кілька засобів наведення — інерційну систему, GPS (і її військові варіанти), а також можливість маршрутизації за рельєфом місцевості — це ускладнює перехоплення або відведення ракети.

Різні платформи запуску. Існують морські, підводні, повітряні та наземні варіанти Tomahawk. Кларк припускає, що у випадку постачання Україні це, найімовірніше, буде наземна версія, оскільки український флот наразі не має потрібних стартових платформ.

Який ефект може бути для України

Кларк вважає, що доступ до Tomahawk дасть Україні можливість:

завдавати прицільних ударів по ключовій логістиці, складам, командним пунктам чи інфраструктурі на значній відстані від лінії фронту;

створювати додатковий стратегічний тиск на ворога, змушуючи його переглянути розміщення сил і запаси;

підвищити можливості “натискання” без застосування масованих ударів, мінімізуючи безповоротні руйнування у населених пунктах.

Обмеження та ризики

Аналітик також назвав низку обмежень і ризиків, які варто враховувати:

Політичний вимір та ескалація. Постачання далекобійних крилатих ракет — питання не лише технічне, а й політичне. Воно може бути сприйняте як ескалація і вплинути на дипломатичний контекст.

Логістика й навчання. Навіть наземні пускові установки вимагають підготовки, захисту та обслуговування. Україна потребуватиме часу й ресурсів для безпечного та ефективного застосування таких систем.

Протидія противника. Хоч ракети і важко перехопити, у ворога залишаються засоби радіоелектронної боротьби, ППО й інші контрзаходи, що можуть знижувати ефективність ударів в окремих сценаріях.

Політика експорту зброї. Постачання Tomahawk від США — це рішення, яке включає оцінку ризиків, термінів і союзницької координації; воно може супроводжуватися політичними умовами та обмеженнями.

Висновок аналітика

Майкл Кларк підкреслив: Tomahawk — потужний інструмент, який міг би надати Україні додаткові можливості для точкових ударів у глибокому тилу супротивника. Водночас це не “чарівна кнопка”, яка сама по собі закінчить війну: результат залежатиме від кількості ракет, умов їх застосування, підготовки персоналу та політичного контексту.

