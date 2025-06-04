Чи можуть у РФ закінчитись солдати і техніка: аналіз Sky News

Російські військові. Фото ілюстративне / © Associated Press

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Російська армія навряд чи залишиться без солдатів, оскільки РФ вербує людей з усього світу та платить їм великі суми грошей.

Про це заявив аналітик Sky News з питань оборони й безпеки Майкл Кларк.

Видання наводить дані вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень, що у війні загинуло або було поранено майже мільйон російських військовослужбовців, а також близько 400 000 українських військовослужбовців. Зауважимо, що українська сторона таку кількість втрат з нашого боку категорично заперечує.

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Кларк каже, що російська військова машина багато платить солдатам з «глибинки» Росії за війну в Україні, а також солдатам з іноземних країн. Зокрема, йдеться про найманців з Азії та Африки.

«Це велика військова машина, але вона як губка: ви можете вдарити в неї, і вона знову набуває своєї форми, але самій губці важко створити великий наступ, вона просто продовжує розтікатися. Тому українцям дуже важко це зупинити, якщо вони не матимуть набагато сучаснішого обладнання та іншої тактики», — зазначає експерт.

Проте аналітик зауважує, що витрати на армію напружують російську економіку і «виводять її з ладу».

Він каже, що це одна з причин, чому Володимир Путін «докладає всіх зусиль цього року».

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Він також попереджає, що якість армії РФ може знизитися ще більше, оскільки Росія продовжує залучати до своїх армій іноземних громадян, які не пройшли належної підготовки.

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