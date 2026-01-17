Чи перейдуть росіяни замерзлий Дніпро: військовий оцінив загрозу прориву

ЛІд / © Pixabay

На тлі сильних морозів у мережі почала з’являтися інформація про те, що річка Дніпро вкрилася льодом. Це породило побоювання щодо можливих спроб окупантів використати кригу для переправи та наступу на нових ділянках.

Ситуацію прокоментував речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі «24 Каналу».

За словами військового, погодні умови дійсно сприяли появі льоду, проте говорити про повноцінну переправу неможливо. Товщина криги є критично недостатньою для масштабних маневрів ворожого війська.

«Є місця, де глибини менші, плавні. Там дійсно взялося корочкою. Морози досить сильні. Але це те, що ледве-ледве може витримати одну людину», — пояснив Сергій Братчук.

Він наголосив, що спроба масового проходу піхоти по такому покриттю є вкрай ризикованою.

Речник також вказав на неможливість перекидання військової техніки через річку в нинішніх умовах. Навіть якщо на мілководді лід здається міцним, на основному руслі ситуація зовсім інша.

«А техніку тим більше не витримає. Якщо говорити про більш широкий Дніпро, то там і з людьми, і з технікою все буде дуже погано», — зауважив Братчук.

Нагадаємо, Братчук також звернув увагу на те, що зимова погода впливає на хід бойових дій, однак не зупиняє їх. Російські війська намагаються використовувати тумани, снігопади та темну пору доби для просування, зокрема із застосуванням бронетехніки.

Водночас морози створюють однакові труднощі для обох сторін, а Сили оборони України ефективно протидіють таким спробам, насамперед завдяки роботі операторів БпЛА.