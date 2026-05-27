Чи піде Білорусь у наступ на Україну: у Тихановської зробили несподівану заяву
Попри спільні військові навчання Мінська і Москви та ядерні погрози, у білоруському суспільстві немає підтримки війни проти України. Радник Світлани Тихановської, Франак Вячорка, пояснив, як може розвиватися ситуація у разі нового наступу.
Радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської — Франак Вячорка — поділився, чи готові білоруси воювати проти України на випадок, якщо Лукашенко захоче розпочати наступ.
Про це він розповів 24Каналу.
Чи захочуть білоруси піти в наступ на Україну
Нещодавно Москва та Мінськ провели спільні ядерні навчання. Їх проводили у Білорусі, аби налякати Україну підготовкою нового плацдарму для повномасштабної війни. До навчань залучили 64 тисячі військових. Крім усього, до Білорусі доставили «спеціальні боєприпаси» для комплексів «Іскандер-М».
Україна не може виключати ризики наступу з Білорусі. Вячорка пояснив, що частина російсько-білоруських навчань відбувається саме в Білорусі, проте ядерну зброю контролює РФ, а не Лукашенко.
Варто пам’ятати, що Білорусь змінила Конституцію у 2022 році і втратила свій нейтралітет і без’ядерний статус. За словами аналітиків, таке рішення готує Білорусь як потенційний плацдарм РФ.
Вячорка продовжив, що РФ залучає Білорусь до спільних навчань, аби контролювати білоруську техніку та військо.
«Однак у білоруської армії немає готовності воювати проти України. Більшість суспільства підтримує Україну. Ця ситуація дуже сильно відрізняється від тієї, що склалася у Росії, де люди з „рускім миром“ в голові», — каже радник Світлани Тихановської Франак Вячорка.
За його словами, у Білорусі може бути 5–7% людей, які вважають, що Білорусь має вступити у війну проти України.
Якщо Лукашенко віддасть наказ йти у наступ проти України, ситуація може обернутися несподіваним чином. Білоруси можуть спрямувати невдоволення на Лукашенка та Путіна.
Ситуація на кордоні з Білоруссю: останні новини
Нагадаємо, що на кордоні України з Білоруссю наразі не фіксують скупчення військової техніки чи особового складу, і ситуація залишається контрольованою. Водночас ризики з цього напрямку зберігаються.
Як повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, Росія продовжує тиснути на Мінськ, намагаючись втягнути Білорусь у війну власними силами, що створює загрозу повторного вторгнення.
Україна уважно відстежує дії білоруських підрозділів та можливість перекидання додаткових російських сил. Крім того, фіксується активність безпілотників: нещодавно вздовж кордону в межах Житомирської та Рівненської областей рухалися два розвідувальні дрони, а вночі 24 травня з території Білорусі залетів ударний БпЛА, який, ймовірно, був російським.
На кордоні Білорусі та України зібрана невелика кількість військовослужбовців, які не несуть загрози повноцінного вторгнення. Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман зазначив, що ознак підготовки бойових підрозділів до штурмів чи перетину кордону немає, а наявне угруповання не є серйозною силою.
Експерт оцінив можливість широкого наступу з цього регіону у найближчі тижні чи місяці не більше ніж у 3–5%, хоча й припустив ймовірність провокацій. Водночас Гетьман попередив, що ворог може накопичити сили ближче до осені, тому Україна має постійно реагувати на ризики та посилювати свої оборонні можливості на цьому напрямку.