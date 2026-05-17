Чи піде Білорусь у наступ на Україну: військовий назвав головну умову

Чи піде Білорусь у наступ на Україну / © Associated Press

Реклама

Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко прокоментував втягнення Білорусі до війни в Україні. За його словами, це рішення ухвалюватиме не Лукашенко, адже він — «політична повія».

Федоренко проаналізував ситуацію на фронті та можливі спроби втягнути Лукашенка у війну в Україні. Про це повідомляє Українське радіо.

Рішення про залучення Білорусі у війну ухвалюватиме не Лукашенко

Білорусь втягнута до війни в Україні з першого її дня. Вона ділиться територією для атак, стала плацдармом наступу на Київ у 2022 році, з білоруських аеродромів злітали російські винищувачі, які бомбили українців.

Реклама

Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» назвав президента Білорусі Лукашенка «політичною повією», оскільки він не ухвалює одноосібних рішень щодо своєї країни. Це робить Путін.

Так само Путін ухвалюватиме за Лукашенка рішення, наскільки Білорусь долучиться до війни проти України.

«Україна вже закопалася, замінувалася, вилаштувала необхідні сектори ведення вогню, втягування противника у випадку активних дій, організувала „кілзони“», — поділився військовий.

Федоренко виключив повторення сценарію наступу 2022 року.

Реклама

«У Лукашенка взагалі ніхто навіть не питатиме. Він жодних рішень не ухвалює. Це все ілюзія і міраж. Просто Путіну поки не було цього треба, в нього не було достатньої кількості сил та засобів для відкриття ще одного гарячого напрямку», — пояснює Юрій Федоренко.

Питання того, чи наважиться Білорусь та Росія піти на Україну з білоруського напрямку, полягає у тому, чи вдасться Путіну сформувати резерв, яким він зможе піти у новий наступ, та чи дадуть ЗСУ це зробити ворогу.

Якщо новий напрямок фронту таки відкриється, це зменшить можливості українського війська на найгарячіших напрямках — Донецькому, Запорізькому та Харківському.

«Дивимося, спостерігаємо. Українська розвідка станом на цю хвилину є однією із найбільш ефективних і обізнаних розвідок у світі», — підсумував Федоренко.

Реклама

Наступ на Україну з Білорусі: останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін активізував спроби втягнути Білорусь та Олександра Лукашенка у війну.

За даними української розвідки, росіяни провели додаткові контакти з Лукашенком, намагаючись переконати його долучитися до нових агресивних операцій.

Росія розглядає два можливі напрямки ударів з білоруської території: або проти України на Чернігівсько-Київському напрямку, або проти однієї з сусідніх країн НАТО (Польщі, Литви чи Латвії).

Україна володіє деталями цих переговорів і готова захищатися, якщо Лукашенко підтримає наміри Кремля. Через це глава держави доручив Силам оборони посилити північний кордон і підготувати план реагування.

Реклама

Ситуація залишається напруженою, оскільки раніше Зеленський уже повідомляв про «специфічну активність» на кордоні, а сам Лукашенко анонсував проведення точкової мобілізації в Білорусі.

Новини партнерів