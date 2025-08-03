Чи піде російська армія на Київ та Харків: Жорін дав відповідь

Максим Жорін

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Росіяни можуть намагатися «розхитати» ситуацію, але піти на Київ чи Харків — навряд чи.

Таку думку в інтерв’ю «Фокус» висловив підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, відповідаючи на запитання, чи може російська армія піти на Київ або Харків.

«Я не думаю, що йдеться про спроби захоплення обласних центрів — таких як Суми чи Харків. Але навіть мінімальне просування вглиб із можливістю контролювати частину території — це вже додатковий козир для Росії за столом перемовин. І саме це для них важливо», — зазначив він.

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За словами Жоріна, наразі прямої загрози наступу з території Білорусі немає. «Проте росіяни можуть намагатися „розхитати“ ситуацію, провокувати або навіть здійснити певні локальні дії. Але про масштабну операцію — наразі не йдеться», — резюмував він.

Нагадаємо, у Білорусі відбудуться нові спільні навчання з РФ «Захід-2025», заплановані на вересень 2025 року. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади припустив, що під навчання у Білорусі РФ має план щодо наступу на нашу територію. На його думку, саме для цього ці навчання й організовані.