ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
1 хв

Чи піде російська армія на Київ та Харків: Жорін дав відповідь

Наразі прямої загрози наступу з території Білорусі немає, проте росіяни можуть намагатися провокувати або навіть здійснити певні локальні дії, вважає Максим Жорін.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Максим Жорін

Максим Жорін

Росіяни можуть намагатися «розхитати» ситуацію, але піти на Київ чи Харків — навряд чи.

Таку думку в інтерв’ю «Фокус» висловив підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, відповідаючи на запитання, чи може російська армія піти на Київ або Харків.

«Я не думаю, що йдеться про спроби захоплення обласних центрів — таких як Суми чи Харків. Але навіть мінімальне просування вглиб із можливістю контролювати частину території — це вже додатковий козир для Росії за столом перемовин. І саме це для них важливо», — зазначив він.

За словами Жоріна, наразі прямої загрози наступу з території Білорусі немає. «Проте росіяни можуть намагатися „розхитати“ ситуацію, провокувати або навіть здійснити певні локальні дії. Але про масштабну операцію — наразі не йдеться», — резюмував він.

Нагадаємо, у Білорусі відбудуться нові спільні навчання з РФ «Захід-2025», заплановані на вересень 2025 року. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади припустив, що під навчання у Білорусі РФ має план щодо наступу на нашу територію. На його думку, саме для цього ці навчання й організовані.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie