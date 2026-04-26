Чи почали росіяни наступ: що відбувається на фронті

ЗСУ тримають фронт

Українські захисники здійснюють активні штурмові та контратакувальні дії на фронті. Головна мета — зупинити просування загарбників.

Про це повідомив Сергій Колесниченко, офіцер відділення комунікацій 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ в етері «КИЇВ 24».

З його слів, підстав говорити про масовий наступ росіян немає.

«Ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках залишається контрольовано-напруженою. Противник продовжує чинити опір, але його дії мають переважно епізодичний характер. Це не свідчить про формування ударних угруповань для масштабного наступу. Фактично ворог зберігає наступальний потенціал, але змушений застосовувати його обмежено під тиском наших підрозділів: через малі штурмові групи, FPV-дрони та спроби впливу на нашу логістику. Сили оборони здійснюють комплексну протидію і не просто стримують противника, а системно зривають його наміри», — запевнив він.

Раніше експерт Ігор Романенко заявив, що вже зараз розпочалася наступальна весняно-літня кампанія РФ на фронті. Наступальні дії ворога мають на меті реалізацію двох концепцій.

Росіяни ведуть підготовчі бої від вже захопленого Сіверська до Лимана та Ямполя, для того щоб у подальшому просуватися з північно-східного напрямку на Слов’янськ та Краматорськ.на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках нині немає.

За даними аналітиків, наступ РФ може початися протягом наступного місяця, коли збільшиться «зеленка» і встановиться туманна чи дощова погода на сході України, яка заважає БпЛА, але сприяє піхотним і механізованим штурмам.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також повідомив, що росіяни здійснюють перегрупування та підтягують резерви на фронт. Окремо він звернув увагу на Покровський напрямок, де зафіксовано сотні ворожих атак від початку квітня.

Зазначимо, що пріоритетними в Донецькій області для росіян є спроби захоплення агломерації Слов’янськ-Краматорськ-Дружківка-Костянтинівка.