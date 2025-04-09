Чи покликала Росія на війну в Україні військових з Китаю: експерт шокував розслідуванням

Українські військові вперше взяли в полон китайців, які воювали на боці Росії проти нашої країни. / © ТСН

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Стали відомі нові подробиці взятті в полон одного з двох китайців, які воювали у складі російської армії та про яких вчора повідомив президент Володимир Зеленський.

Подробиці в коментарі для ТСН.ua розповіли джерела в Силах оборони України.

«Під час боїв у районі Білогорівки 81 оаембр було взято в полон трьох військовослужбовців противника. Серед них виявився громадянин Китайської Народної Республіки», — повідомили нам військові.

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Та продовжили: «Він був затриманий під час бойових дій, коли внаслідок дій українських воїнів, зокрема операторів БПЛА, штурмова група противника опинилась під вогневим тиском і прийняла рішення здатися. За словами самого полоненого, до російської армії він долучився через посередника в КНР, сплативши 300 тисяч рублів задля вступу до збройних сил рф».

Далі з’ясувалось, що за словами полоненого, основна мотивація останнього — прагнення стати військовим і отримати громадянство рф.

«Також він зазначив, що деякі інші учасники групи мали проблеми з законом на батьківщині. У самих штурмових діях він не орієнтувався повністю через мовний бар’єр. У бойовій ситуації група зазнала втрат, і, не маючи змоги продовжувати опір, прийняла рішення здатися. Вказаний громадянин співпрацює зі слідчими органами, його особу і громадянство підтверджено. Його родина, за його словами, знала про його наміри їхати до рф, однак офіційно він виїхав як турист», — повідомили нам військові.

При цьому українські захисники наголошують, що Україна дотримується всіх норм Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими.

«З полоненим громадянином КНР проводяться відповідні слідчі та процесуальні дії», — уточнили військові.

Розслідування експерта: не перший випадок

Своєю чергою, колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов зауважив, що за його інформацією — це не перші іноземці з КНР, які воюють на боці Росії.

Подробиці він розповів в коментарі для ТСН.ua.

«На території РФ є чимало представників КНР. Китай каже, що ті, хто був взятий в полон, не є тими, хто був відрядженим офіційно. Реакція МЗС КНР абсолютно очевидна — Пекін ніколи не відправляв своїх громадян для участі у бойових діях та заявляє про неприпустимість участі у бойових діях на боці тієї чи іншої сторони російсько-українського протистояння», — каже Селезньов.

Та зауважує, що не варто не варто порівнювати присутність громадян КНР з присутністю на війні громадян КНДР. Останні воюють на підставі міждержавних угод між Москвою та Пхеньяном.

При цьому Селезньов повідомляє, що був випадок, коли він провів власне розслідування після того, як побачив у відкритому доступі відео з фронту.

«Місяць тому, можливо, менше місяця тому, я побачив, як на стіні однієї будівлі китайці написали якесь послання китайською мовою. Я звернувся до колеги, яка знається на китайській мові і вона підтвердила, що це сама ця мова. На стіні було написано, що тут був такий-то такий з Китаю. Тобто нинішня інформація про китайців — вже не перша», — ділиться висновками свого розслідування аналітик.

Та нагадує, що росіяни шукають будь-які можливості, щоб поповнити свої штурмові загони.

На питання про те, якій країні Україна може запропонувати китайців для обміну, Селезньов відповів так: «Якщо не підтвердиться їхній офіційний стаус, то вони де-факто найманці. Вони не можуть вважатися військовополоненими та будуть засуджені за свої злочинні дії. Цілком ймовірно, що може статися політичний чи дипломатичний акт, спрямований на посилення дружніх відносин між Києвом та Пекіном — ці громадяни можуть бути передані Пекіну. Зараз нашим відповідним органам треба дізнатись, як працює те, коли громадяни КНР потрапляють на фронт».

Що кажуть в МЗС України

Після того, як українські захисники взяли в полон китайців, МЗС України повідомило, що викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні.

«Ми рішуче засуджуємо залучення Росією громадян Китаю до її агресивної війни проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил. Ми викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні до МЗС, щоб засудити цей факт і вимагати пояснень», — повідомило дипломатичне відомство.

Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив: «Участь китайських громадян у складі російської армії вторгнення в Україну ставить під сумнів задекларовану позицію Китаю щодо миру та підриває довіру до Пекіна як відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН».

Раніше повідомлялось про те, що ЗСУ вперше взяли в полон двох громадян Китаю.

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