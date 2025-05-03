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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
66
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2 хв

Чи потрібна в Україні мобілізація від 20 років: Чмут назвав плюси та мінуси

Зменшення мобілізаційного віку до 20 років потрібно, але це не вирішить всіх проблем Сил оборони.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Тарас Чмут

Директор Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» Тарас Чмут / © ТСН.ua

Мобілізація 20-річних хлопців — це разова акція, яка нічого не дасть.

Таку думку висловив директор Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» Тарас Чмут в інтерв’ю для LIGA.net.

За словами Чмута, зменшення мобілізаційного віку до 20 років потрібно, але це не вирішить всіх проблем Сил оборони.

«Чи підтримую я її [мобілізацію від 20 років — ред.]? Так, підтримую і підтримував, і вважаю, що це правильно. Але це — як і тоді, так і зараз — одноразова акція», — наголосив очільник фонду «Повернись живим».

Він пояснив, що навіть якщо знизити мобілізаційний вік до 20 років і призвати 50 чи 100 тисяч людей додатково, структура Сил оборони залишиться незмінною. І ці люди потраплять у ті ж навчальні центри та долучаться до тих самих бригад, які є зараз.

«В архітектурі військового управління, яка існує зараз, це просто нічого не дасть. А другого шансу отримати велику кількість фізично молодих, здорових та ще не виснажених людей у нас не буде. Тому тут не все так лінійно, як може здаватися. Це не про дію в один крок, типу давайте всіх зараз мобілізуємо і щось відбудеться. Нічого не відбудеться», — заявив Чмут.

На його думку, мобілізація чоловіків від 20 років просто зараз призведе лише до їх втрати. Але водночас необхідно розуміти, що в умовах такої активної війни армії вкрай потрібні молоді люди.

Нагадаємо, в Україні частина студентів може втратити відстрочку від мобілізації. У Верховній Раді найближчим часом розглядатимуть відповідні зміни до законодавства.

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