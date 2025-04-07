Чи потрібно повторно проходити ВЛК обмежено придатним з інвалідністю — пояснення юриста

Військовий квіток. / © ТСН.ua

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Після набрання чинності Законом України №3621-IX, ухваленим 21 березня 2024 року, громадяни, яких раніше визнали обмежено придатними до військової служби, мають пройти повторний медичний огляд до 5 червня 2025 року.

Про це розповідає юрист Андрій Топчій.

З одного боку, закон безпосередньо передбачає обов’язковість повторної ВЛК, з іншого — постанови Кабінету міністрів забороняють направляти осіб з інвалідністю на медкомісію, якщо у них вже встановлена відповідна група.

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Юрист пояснює:

"На мою думку, згаданий пункт не зобов’язує людину з інвалідністю самостійно ініціювати проходження ВЛК. Якщо ж військкомат (ТЦК) надішле виклик — краще з’явитися й пройти комісію, з огляду на наявну правову колізію. Оскаржувати такі дії сенсу немає".

Таким чином, ініціювати повторну ВЛК самостійно не потрібно, але у разі офіційного запрошення — краще пройти огляд.

Раніше ми писали, що наразі багато чоловіків помічають в застосунку "Резерв+" відмітку про наявність порушень правил військового обліку. Така позначка свідчить, що особу оголошено у розшук для притягнення до відповідальності.