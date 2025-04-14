Часткове припинення вогню: Зеленський пояснив, чи працюватиме воно

Президент України Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому часткове припинення вогню не працюватиме.

Про це сказав Зеленський в інтерв’ю програмі «60 Minutes» на телеканалі CBS News.

«З людиною, яка не хоче закінчити війну, повинні бути побудовані такі домовленості, щоб у нього була безвихідь. Якщо це припинення вогню, треба домовлятися про повне припинення вогню, хоча ми готові були і до часткового», — йдеться у повідомленні.

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Зеленський наголосив, що Україна готова до будь-якого формату.

«І ми готові до будь-якого формату. Чому? Тому що ми бачимо, що повне припинення вогню може дати можливість перейти до дипломатичного треку. Але Путін цього не хоче. Так ось, щоб було безумовне припинення вогню — це єдиний формат. Безумовне припинення вогню говорить, що це можна контролювати. Як? Сполучені Штати завдяки технічним можливостям своїм та партнерів, Британії, Франції, тощо, можуть контролювати чітко. Зрив або не зрив припинення вогню», — зазначив він.

Зеленський пояснив, чому часткове припинення вогню не працюватиме.

«Повне. Якщо це буде частково, Путін завжди буде гратися над тим, що хтось вистрілив, а ми не ті дрони, а вони взяли ракети, а то були не далекобійне зброя, а вона коротка, тощо, буде багато бла-бла-бла на цю тематику, тощо. Тому ми й казали, що пропозиція Сполучених Штатів безумовне припинення вогню спрацює, якщо Сполучені Штати поставлять чітко таку умову, чітка кількість днів, термін часу і чітко хто моніторить. Моніторить припинення вогню. Конкретно, хто це буде робити. І якщо США вже обрали для себе лідируючу роль посередника в цьому, вони, маючи всі інструменти для контроля, можуть це моніторити 100%», — сказав президент.

Зеленський наголосив, що Путін не може нічого вимагати. І ця позиція повинна йти навіть не від України, а від Сполучених Штатів Америки. Тому що припинення вогню безумовне — в тому і сенс цього припинення вогню.

«Безумовне. Путін не може ставити будь-які умови нам, а ми не можемо ставити будь-які умови рускім. Хоча у нас багато є умов до них, бо вони прийшли з війною на нашу землю і вони вбивають нас тут, у нас вдома», — резюмував президент.

Нагадаємо, Зеленський дав пораду Трампу перед мирним планом.