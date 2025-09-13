Чи проникли росіяни до Куп'янська: Генштаб повідомив, що насправді відбувається в місті

Куп'янськ. / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Наразі ситуація Куп’янськ Харківської області та його околицях під контролем Збройних сил України. Своєю чергою, окупанти накопичуватися на північних околицях міста.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

“Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо до міста”, - наголосили у Генеральному штабі.

Військові наголошують, що в районі міста є декілька трубопроводів: три нитки з чотирьох вже пошкоджено і затоплено, а вихід з четвертої контролюють українські Сили оборони. Наразі у Куп’янську триває контрдиверсійна операція, а навколо міста - пошуково-ударні дії.

За даними Генштабу, від два тижні від початку операції втрати РФ склали 395 осіб, із них 288 - безповоротні. На підходах до Куп’янська, в районах Радьківки і Голубівки знешкоджено загалом 265 росіян, у місті - ще 128. Крім того, особовий склад РФ потрапляє до полону.

“Оборонна операція на Куп’янському напрямку триває. Нашими підрозділами вживаються необхідні заходи для посилення стійкості оборони та ліквідації ворога”, - додали військові.

Нагадаємо, аналітики каналу DeepState повідомили, що росіяни через газогін проникають до Куп’янська. За даними з відкритих джерел, вхід до труби розташований у районі Лиману Першого. Російські війська втретє використали газову трубу для просочування диверсійних груп. За даними DeepState, шлях до околиць Куп’янська займає близько чотирьох діб.

Очільник МВА Андрій Канашевич заявив, що на околицях Куп’янська точаться бої. Він спростував інформацію DeepState та наголосив, що вся територія Куп’янської громади перебуває під повним контролем ЗСУ.