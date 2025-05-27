Чи просуваються росіяни до Сум: експерт пояснив реальну загрозу

Армія РФ контролюює чотири селища в прикородонні Сумщини / © ТСН.ua

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Армія РФ контролює чотири прикордонних селища на Сумщині, проте загрози для міста Суми немає.

Про це заявив військовий аналітик Денис Попович в етері Українського Радіо.

Він розповів, що окупанти намагаються просуватися в напрямку Юнаківки, Біловодів та Локні

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«Юнаківка в небезпеці передусім, бо розташована на важливій дорозі, яка з’єднує Суми і Суджу на території РФ. Якщо ворог візьме Юнаківку, то він фактично переріже цю дорогу і ті наші війська, які ще оперують у Курській області, опиняться в небезпечному становищі з точки зору логістики. Але фактично, якщо ми кажемо про бої біля Локні, або навіть в Локні, бо і така інформація надходить, то ця дорога вже має прострілюватися. Тому там ситуація така, що ворог намагається просунутися саме до Юнаківки», — розповів Попович.

Експерт зауважив, що бої тривають в прикордонні, тому безпосередньо загрози для Сум немає.

За словами аналітика, ворог намагається зайняти Сумське прикордоння і таким чином утворити «буферну зону», про яку нещодавно заявляв кремлівський диктатор Володимир Путін.

«Хоча вона не буде такою глибокою, як вони собі планують», — зауважив Попович.

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Військовий експерт також наголосив, що на тому напрямку армія РФ зібрала понад 60 тисяч особового складу, тому цю загрозу не варто недооцінювати.

Також він зазначив, що окупанти контролюють чотири селища, які раніше були «сірій зоні». Самі населені пункти були зруйновані, а місцевих жителів не лишилося.

Окрім того, Попович наголосив, що росіян намагаються просунутися глибше.

«Але ж ворог намагається просунутися глибше. Якщо він зупиниться десь на пів дороги до Сум, то виникає небезпека, що він візьме Суми під удари ствольною артилерією», — заявив експерт.

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Аналітик відзначив, що місто вже потерпає від постійних атак РФ: балістика, дрони, КАБи, тому ситуація залишається небезпечною.

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв, що на Сумщині спостерігається активність росіян. Штурмові групи окупантів діють у напрямках Журавки та Басівки.

Також керівник Сумської ОВА Олег Григоров 26 травня повідомляв, що під контролем РФ перебувають населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. Мешканців цих евакуювали, тому загрози для цивільного населення немає.

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