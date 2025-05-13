Чи приходить на фронт американська допомога: військовий розповів про реальну ситуацію

США продовжу.ть постачати Україні зброю, але цього недостатньо / © ТСН.ua

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Постачання американської зброї Силам оборони України ані за попереднього президента Джо Байдена, ані тепер, після повернення у Білий дім Дональда Трампа, ніколи не було достатнім. Але українські захисники все ж таки регулярно щось отримують.

Про це розповів командир 413 окремого батальйону безпілотних систем РЕЙД Євген Карась в інтерв’ю журналістці Марічці Довбенко.

«Кажуть нема [постачань американської зброї — ред.], але щось іде. Ніби вони хочуть зараз розморозити останній грецький комплекс Patriot і передати нам. Це все слова — словами, дії — діями. І це все покаже лише час», — зауважив військовий.

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Він додав, що не має інформації про нові домовленості України та США щодо військової допомоги, а про те що знає, не може розповідати подробиці.

«Всі постачання ті, що були ще тоді [погоджені адміністрацією Байдена — ред.], вони тривають. Чи зараз щось там далі законтрактовано, я не знаю. Я просто не можу говорити певні тонкі речі, але, скажімо, щось призупинилось, щось не призупинилось. І це всі, хто з цим працює, знають, що воно далі все триває», — повідомив Карась.

Водночас він зауважив, що реальна ситуація з постачаннями зброї на фронт суттєво відрізняється від того, про що говорять публічно політики та дипломати.

«Слова є словами. Зовнішня політика, дипломатія, торги, оце все блиск, бравада, понти — це одне. А реально на землі та в постачаннях — це інше. Факт в тому, що як не було у нас достатньою мірою постачань зброї, так їх і немає», — підсумував Євген Карась.

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Нагадаємо, Євросоюз може збільшити військову допомогу для України. Наразі в ЄС активно обговорюють, як саме посилити підтримку України.