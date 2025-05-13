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- Війна
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Чи приходить на фронт американська допомога: військовий розповів про реальну ситуацію
США ніколи не надавали Україні достатньо зброї, але певні постачання досі тривають.
Постачання американської зброї Силам оборони України ані за попереднього президента Джо Байдена, ані тепер, після повернення у Білий дім Дональда Трампа, ніколи не було достатнім. Але українські захисники все ж таки регулярно щось отримують.
Про це розповів командир 413 окремого батальйону безпілотних систем РЕЙД Євген Карась в інтерв’ю журналістці Марічці Довбенко.
«Кажуть нема [постачань американської зброї — ред.], але щось іде. Ніби вони хочуть зараз розморозити останній грецький комплекс Patriot і передати нам. Це все слова — словами, дії — діями. І це все покаже лише час», — зауважив військовий.
Він додав, що не має інформації про нові домовленості України та США щодо військової допомоги, а про те що знає, не може розповідати подробиці.
«Всі постачання ті, що були ще тоді [погоджені адміністрацією Байдена — ред.], вони тривають. Чи зараз щось там далі законтрактовано, я не знаю. Я просто не можу говорити певні тонкі речі, але, скажімо, щось призупинилось, щось не призупинилось. І це всі, хто з цим працює, знають, що воно далі все триває», — повідомив Карась.
Водночас він зауважив, що реальна ситуація з постачаннями зброї на фронт суттєво відрізняється від того, про що говорять публічно політики та дипломати.
«Слова є словами. Зовнішня політика, дипломатія, торги, оце все блиск, бравада, понти — це одне. А реально на землі та в постачаннях — це інше. Факт в тому, що як не було у нас достатньою мірою постачань зброї, так їх і немає», — підсумував Євген Карась.
Нагадаємо, Євросоюз може збільшити військову допомогу для України. Наразі в ЄС активно обговорюють, як саме посилити підтримку України.