Чи присутні ЗСУ на Курщині та деяких інших областях РФ: Зеленський відповів

ЗСУ на Курщині

Реклама

Сили оборони досі перебувають на території Курської області і роблять на цьому напрямку «можливе і неможливе».

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу у п’ятницю, 28 березня.

«На Курському напрямку, як я і говорив, хлопці роблять все можливе і неможливе. Там є наша присутність. Наша фізична присутність без будь-яких оточень», — сказав глава держави.

Реклама

Зеленський вважає, що присутність ЗСУ на території Курської області є стримувальним моментом, щоби росіяни не почали вторгнення в Сумську область.

Також він визнав, що Сил оборони перебувають «трошки нижче Курської області», фактично визнавши операцію ЗСУ у прикордонні Бєлгородоської області, про що волали Z-пропагандисти.

«Ми готуємось відповідними кроками, зменшуючи накопичення їхніх військ. І розсереджування їх, скажімо так. І для чого трішки нижче Курської області ми зробили відповідні кроки. А те, що це географічно потрапляє вже в Брянську область (скоріше за все, президент обмовився, маючи на увазі Бєлгородську область. Бо Брянщина, навпаки, розташована північніше, а не південніше від Курщини — Ред.)«, — каже Зеленський.

За словами президента, у перехоплення розмов російських солдатів можна почути, що вони не в захваті від ідеї свого командування наступати на Сумщину.

«Бачимо їхні перехвати, бачимо документи, аудіозаписи цікаві. Як вони там, кажуть: „та для чого, скажімо нам йти на Суми?“ Але у них виходу немає. Вони цього хочуть. Не ці військові солдати, які прийдуть і загинуть, а ті, хто їм дає накази», — підсумував глава держави.

Раніше президент Зеленський підвів підсумки Саміту в Парижі і розповів, яку додаткову допомогу отримає Україна від Європи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІЗ ЕКСТРЕНИМИ ЗАЯВАМИ: переговори, Трамп, Путін, ЗСУ на Курщині та Брянщині

Читайте також: