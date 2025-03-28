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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
362
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2 хв

Чи присутні ЗСУ на Курщині та деяких інших областях РФ: Зеленський відповів

Зеленський визнав, що Сил оборони перебувають «трошки нижче Курської області».

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
ЗСУ на Курщині

ЗСУ на Курщині

Сили оборони досі перебувають на території Курської області і роблять на цьому напрямку «можливе і неможливе».

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу у п’ятницю, 28 березня.

«На Курському напрямку, як я і говорив, хлопці роблять все можливе і неможливе. Там є наша присутність. Наша фізична присутність без будь-яких оточень», — сказав глава держави.

Зеленський вважає, що присутність ЗСУ на території Курської області є стримувальним моментом, щоби росіяни не почали вторгнення в Сумську область.

Також він визнав, що Сил оборони перебувають «трошки нижче Курської області», фактично визнавши операцію ЗСУ у прикордонні Бєлгородоської області, про що волали Z-пропагандисти.

«Ми готуємось відповідними кроками, зменшуючи накопичення їхніх військ. І розсереджування їх, скажімо так. І для чого трішки нижче Курської області ми зробили відповідні кроки. А те, що це географічно потрапляє вже в Брянську область (скоріше за все, президент обмовився, маючи на увазі Бєлгородську область. Бо Брянщина, навпаки, розташована північніше, а не південніше від Курщини — Ред.)«, — каже Зеленський.

За словами президента, у перехоплення розмов російських солдатів можна почути, що вони не в захваті від ідеї свого командування наступати на Сумщину.

«Бачимо їхні перехвати, бачимо документи, аудіозаписи цікаві. Як вони там, кажуть: „та для чого, скажімо нам йти на Суми?“ Але у них виходу немає. Вони цього хочуть. Не ці військові солдати, які прийдуть і загинуть, а ті, хто їм дає накази», — підсумував глава держави.

Раніше президент Зеленський підвів підсумки Саміту в Парижі і розповів, яку додаткову допомогу отримає Україна від Європи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІЗ ЕКСТРЕНИМИ ЗАЯВАМИ: переговори, Трамп, Путін, ЗСУ на Курщині та Брянщині

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