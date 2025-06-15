Чи справді на Дніпропетровщині немає фортифікацій для ЗСУ: DeepState провів перевірку

Військовий ЗСУ. / © Associated Press

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Експерти відвідали лінії оборони, які зводяться у Дніпропетровській та Донецькій областях і зазначили, що будівництво триває.

Аналітичний портал DeepState опублікував частини огляду стану інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС).

Будівництво фортифікацій на Дніпропетровщині. / © t.me/DeepStateUA

“До оборони Дніпропетровщини давно готуються та ІФС там присутні. Питання якості оцінювати не будемо, адже знайдуться фахівці, які зможуть відмітити якісь деталі, де можна зробити краще, але скажемо точно одне — процес покращився і це не може не радувати”, – наголошують аналітики.

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Що справді працює на фронті

На практиці себе добре зарекомендували інженерні загородження, які не лише стримують противника, а й дозволяють уражати його під час спроб прориву. За словами авторів, це підтверджується останніми подіями на адмінмежі, де окупанти буквально “заплутувалися в єгозі”.

“Велика увага приділяється вибудові інженерних загороджень… які дають змогу затримати ворога і здійснювати ураження по ньому в процесі подолання”, — зазначено в матеріалі.

На другій лінії поєднуються різні типи загороджень — протитанкові рови, бетонні тетраедри (“зуби дракона”), єгоза, мінні поля, а також маскувальні захисні споруди та бліндажі, облаштовані під землею, що враховують загрозу FPV-дронів. Фортифікація будується у вигляді ешелонованої оборони, мета якої — виснажити противника і завдати йому максимальних втрат.

Хто відповідає за будівництво:

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Перша лінія — під відповідальністю бойових підрозділів на передовій.

Друга лінія — зводиться інженерними підрозділами за підтримки ОВА та державних ресурсів.

Третя лінія — найбільш укріплена, перебуває під спеціальним контролем військових фахівців.

“Більшість процесів залежить від конкретних осіб, які несуть відповідальність за свій етап роботи… Найголовніше тут — притягати до відповідальності всіх, хто нехтує своїми обов’язками”, — кажуть у DeepState.

Ресурсів наразі вистачає, хоча інженери із зазначають, що “всього ніколи не буде достатньо”. Відомо, що ворог спостерігає за будівництвом і намагається уражати техніку FPV-дронами, однак захист машин уже суттєво покращено.

Навчаємо західних партнерів:

Цікаво, що представники країн-партнерів, які іноді долучаються до обговорення фортифікацій, самі переймають досвід українських інженерів.

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“Смішно спостерігати за їх навчаннями, де вони розміщують командні пункти посеред поля… Вони приїжджають і самі переймають певний бойовий досвід”, — йдеться в матеріалі.

Раніше повідомлялось, що російські окупаційні війська продовжують спроби прориву до Дніпропетровської області, зосередивши зусилля одразу на трьох тактичних напрямках.