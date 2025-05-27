Чи справді Пекін допомагає Росії воювати проти України: у Китаї прокоментували

Прапор Китаю. / © Associated Press

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Китай у вівторок спростував заяви України про те, що Пекін нібито допомагає Москві у війні, зокрема через поставки зброї. Як заявила офіційна представниця МЗС Китаю Мао Нін, країна “ніколи не постачала смертоносну зброю жодній зі сторін конфлікту та суворо контролює товари подвійного призначення”.

Про це пише Newsweek.

Мао підкреслила, що Київ добре розуміє цю позицію Китаю, а також звинуватила Україну в “безпідставних звинуваченнях і політичних маніпуляціях”.

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Київ і його західні союзники раніше неодноразово висловлювали стурбованість тим, що Китай сприяє затягуванню війни, допомагаючи Росії обходити санкції та підтримуючи її економічно й технічно. Зокрема, США вказували на непряме постачання електроніки, обладнання й матеріалів, які можуть використовуватись у військових цілях.

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко повідомив Укрінформу, що українська розвідка має підтвердження щодо участі китайських постачальників у постачанні машин, спецхімії, пороху та комплектуючих на щонайменше 20 російських військових заводів. Крім того, за його словами, на боці РФ воюють понад 150 громадян Китаю.

На тлі ракетних атак Росії на українські міста, президент США Дональд Трамп знову розкритикував Володимира Путіна. У дописі на Truth Social він заявив:

“У мене завжди були добрі стосунки з Путіним, але з ним щось трапилося. Він абсолютно збожеволів! Він даремно вбиває людей, не лише солдатів — ракети й дрони падають на українські міста без жодної причини”.

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Водночас Трамп розкритикував і Володимира Зеленського, заявивши, що “все, що виходить із його вуст, створює проблеми” і це “краще припинити”.

Попри заяви Києва, Пекін зберігає офіційну позицію нейтралітету, а також продовжує економічну співпрацю з РФ, зокрема через імпорт нафти. Аналітики вказують, що стратегічне партнерство між Китаєм і Росією залишається важливим інструментом у протистоянні з Заходом на тлі намагань змінити баланс сил у світі.