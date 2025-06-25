Чи справді Росія збирається оточити Суми?: у НАТО відповіли несподівано

Наслідки обстрілів міста Суми. / © Associated Press

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Представник НАТО на саміті Альянсу заявив, що Росія продовжує поступово просуватися в Сумській області, однак штурми супроводжуються колосальними втратами — до 1300 осіб щодня. Попри локальні прориви, ймовірність оточення Сум наразі вважається дуже низькою.

Про це сказав високопоставлений чиновник Альянсу, який спілкувався з журналістами “Європейської правди”.

За словами високопоставленого чиновника, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, дані розвідки країн-членів НАТО підтверджують оцінки української сторони щодо бойових втрат РФ: загалом понад 1 мільйон втрат, із яких приблизно 250 тисяч — загиблі.

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“У Сумській області Росія намагається створити буферну зону після операції в Курській області. Так, вона має тактичні просування, але ці атаки дуже виснажують її ресурси”, — пояснив представник Альянсу.

Він наголосив, що наразі оточення обласного центру виглядає малоймовірним.

У НАТО також очікують, що найближчими місяцями російські війська спробують розширити лінію фронту північніше та східніше Сум, намагаючись створити умови для нового наступу. Водночас лінія фронту, попри просування обох сторін, залишається загалом стабільною.

За оцінкою Альянсу, спроби Росії на півночі стримує і той факт, що українські сили одночасно завдають ударів у районі Тьоткіно Курської області, що знижує наступальний потенціал противника.

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Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що не виключає подальшого захоплення українських Сум російською армією.