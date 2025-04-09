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- Війна
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Чи справді росіяни прорвалися на кордоні Донеччини та Запоріжжя: що каже експерт
Окупанти не полишають своїх загарбницьких ідей.
Інформація про те, що окупанти нібито просунулися на кордоні Донецької та Запорізької областей у районі населених пунктів Шевченко та Вільне Поле, не відповідає дійсності.
Про це повідомив військовослужбовець 31-ї окремої механізованої бригади, яка тримає цю ділянку фронту, у коментарі для «Донбас Реалії».
«Абсолютно впевнений, що інформація не є підтвердженою, вона неправдива. Були спроби агресора прорватися на мототехніці, але в них закріпитися не виходило в цьому районі», — розповів військовий.
За його словами, на зазначеній ділянці тривають штурмові дії — противник щодня намагається прорвати оборону, проте українським військовим вдається вчасно завдавати ударів, що робить ці атаки марними.
«Особливістю штурмових дій ворога є те, що він здійснює комбіновані атаки: просувається малими групами піхоти, використовуючи мотоцикли та баггі. Також армія РФ активно застосовує бронетехніку», — розповів боєць.
Російські війська намагаються знайти слабкі місця в обороні, щоб зосередити там сили та здійснити прорив.
«Противник перевіряє на міцність певні ділянки фронту, щоб знайти місце, де є просадка, і спробувати просунутися вперед. Головне — не втратити пильність та вчасно реагувати», — зазначив військовий.
Нагадаємо, проте ситуація навколо міста Торецьк у Донецькій області погіршується. Якщо окупаційні війська РФ візьмуть його під свій контроль, то «відкриють» вже Костянтинівський напрямок.