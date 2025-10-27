Чи справді росіяни висадилися на правому березі Херсонщини: відповідь аналітиків

ЗСУ тримають оборону / © Associated Press

Російські війська продовжують обмежені наземні атаки на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

В ISW зазначають, 25 та 26 жовтня російські війська атакували на схід від Херсона поблизу Антонівського мосту.

Так званий російський «військор» стверджував, що російські підрозділи ВДВ очищають Карантинний острів (на південний захід від Херсона).

«Кремль намагається помилково зобразити російські війська як плацдарм, що створив, на західному (правому) березі Херсонської області, що є новим кроком російської когнітивної війни проти України та її партнерів», — зазначають експерти.

Крім цього, у РФ заявили про нібито захоплення росіянами мікрорайону Острів у Херсоні. Однак цей район і берег — під контролем українських захисників, а ворог не має шансів закріпитись на правому березі Дніпра.

Нагадаємо, пропагандисти поширили неправдиву інформацію про те, що окупанти висадилися на правому березі Херсонщини.

У 34-й бригаді берегової охорони морської піхоти спростували повідомлення, виклавши відео, на якому українські захисники перебувають на території, яку ворог намагався видавати за захоплену.