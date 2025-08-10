- Дата публікації
Чи справді росіяни захопили село на Дніпропетровщині: у ЗСУ прокоментували
Дачне лишається під контролем українських військових попри атаки ворога.
Українські захисники підтвердили, що населений пункт Дачне на Дніпропетровщині залишається під їхнім контролем, спростувавши інформацію про його захоплення російськими військами.
Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу України у Telegram.
За даними сил оборони, спроби ворога просунутися в цьому напрямку успішно зупиняються, при цьому окупанти зазнають суттєвих втрат в особовому складі. Українські військові продовжують утримувати визначені оборонні позиції.
У зв’язку з цим офіційні джерела закликають населення довіряти лише перевіреній інформації та не поширювати непідтверджені повідомлення.
Як наголосили у командуванні, лише спільними зусиллями можна наблизити перемогу.
