Чи справді росіяни захопили село на Дніпропетровщині: у ЗСУ прокоментували

ЗСУ

Українські захисники підтвердили, що населений пункт Дачне на Дніпропетровщині залишається під їхнім контролем, спростувавши інформацію про його захоплення російськими військами.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу України у Telegram.

За даними сил оборони, спроби ворога просунутися в цьому напрямку успішно зупиняються, при цьому окупанти зазнають суттєвих втрат в особовому складі. Українські військові продовжують утримувати визначені оборонні позиції.

У зв’язку з цим офіційні джерела закликають населення довіряти лише перевіреній інформації та не поширювати непідтверджені повідомлення.

Як наголосили у командуванні, лише спільними зусиллями можна наблизити перемогу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сили оборони України звільнили населений пункт Безсалівка в Сумській області від російських окупантів.