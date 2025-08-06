Чи справді Сирський часто на передовій: Апостол розкрив, як генерал керує боями

Сирський та Апостол

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Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол розповів, як працює командна вертикаль у війську та яку роль у ній відіграє головнокомандувач Збройних сил Валерій Сирський.

В інтерв’ю «Телеграфу» Апостол відповів на питання, чи має він автономію у виконанні бойових завдань і чи дійсно Сирський безпосередньо керує операціями.

«Дивлячись якими операціями, якого вони значення та якого напрямку: Харківська чи Курська — головком має бути впевнений, що, маючи потрібні ресурси, ми виконуємо ту чи іншу задачу. Можу зробити це по-своєму, але попередньо затвердити це рішення у нього», — пояснив Апостол.

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Він зазначив, що Сирський незалежно від формального підпорядкування тримає контакт з бригадами.

«Він завжди подзвонить в ту чи іншу бригаду для уточнення стану справ і допомоги», — додав командувач.

При цьому Апостол наголосив, що головним критерієм залишається результат, а в межах цього він має певну автономію. За його словами, командування ЗСУ відкрите до зворотного зв’язку.

«Для мене важливо, що мене — і як командира бригади, і зараз як командувача ДШВ — чують. Наприклад, я захожу в певний сектор на позиції бригади, яка посипалась. І розумію, що одного чи двох батальйонів, які ми планували розмістити, буде недостатньо. Я можу напряму сказати головкому, що ситуація складніша, ніж ми собі уявляли. Треба додати ще підрозділи. І він їх додає», — розповів Апостол.

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Таке налагоджене управління дозволяє оперативно реагувати на зміни на фронті та підвищує ефективність бойових дій.

Нагадаємо, Сирський нагадав про початок Курської наступальної операції, яка стартувала 6 серпня 2024 року. Це була перша масштабна наступальна кампанія українських сил на території Російської Федерації.

За словами генерала, у відповідь на підготовку російського наступу на півночі Слобожанщини, українські підрозділи здійснили контрнаступ, прорвали ворожу оборону та просунулись глибоко в тил супротивника. На піку операції українські війська контролювали до 1300 квадратних кілометрів Курської області, що дало змогу суттєво порушити логістику РФ, послабити тиск на інші ділянки фронту та створити буферну зону для захисту Харкова й Сум.

Протягом року ЗСУ в секторі «Курськ» знищили понад 77 тисяч російських військових, серед яких були й близько 4 тисяч громадян Північної Кореї. Також було знищено або виведено з ладу понад 7200 одиниць ворожої техніки, включаючи бронетехніку, артилерійські системи, авіацію та засоби ППО.

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Операція мала і важливий гуманітарний аспект: до українського обмінного фонду потрапило 1018 полонених російських військових, що дозволило звільнити сотні українських бранців, зокрема й тих, хто перебував у полоні ще з 2022 року.