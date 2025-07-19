Чи справді Трамп закликає Україну до наступу: пояснення аналітика

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Поширена в західних ЗМІ інформація про підготовку українського контрнаступу, до якого начебто підштовхує військово-політичне керівництво України президент США Дональд Трамп, вигідна російській пропаганді.

Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в коментарі «24 каналу».

За його словами, такий інформаційний «вкид» може бути використаний державою-агресоркою, щоб спробувати дестабілізувати ситуацію в Україні та зірвати процес мобілізації.

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Тимочко наголосив, що контрнаступ в умовах дефіциту озброєння призводить до додаткових втрат.

«Я думаю, що цей вкид для того і є. Щоб у черговий спосіб зменшити в нас мобілізацію, мовляв, завтра всіх поженуть на мʼясні штурми, бо цього захотів Трамп. Це дуже продумана російська риторика», — припустив він.

Експерт наголосив, що підготовка до контрнаступу відбуватиметься в режимі таємності, як це було із заходом на Курщину чи ударом по ворожих силах на Харківщині.

«Звичайно, що контрнаступ буде проводитися. Але він буде проводитися тоді, коли для цього будуть сили та засоби», — підсумував Тимочко.

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Нагадаємо, газета Financial Times першою повідомила про те, що у розмові з президентом Зеленським Дональд Трамп начебто запитав, чи може Україна вдарити по Москві та Петербургу, якщо отримає далекобійну зброю. Згодом цю інформацію доповнили з посиланням на анонімне джерело, буцімто американський лідер також заявив, що Україні потрібно перейти в наступ.

Згодом сам Дональд Трамп спростував твердження, що він закликав завдавати удари по Москві.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що Трамп запитував Зеленського про здатність України завдати ударів по російській території, але сказала, що питання було вирване з контексту.