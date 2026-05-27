Чи справді Україна планує воювати ще 2–3 роки: в ОП дали чітку відповідь

Скільки триватиме війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Нещодавно видання The Economist опублікувало матеріал, у якому йшлося, що Україна готується ще до 2–3 років війни з РФ. Українська влада спростовує такі заяви.

Про це повідомили джерела у владі для «РБК-Україна» та джерела в Офісі президента — для ТСН.

Чи справді Україна готується ще до 2–3 років війни

Йдеться про матеріал The Economist, у якому журналісти повідомили, що Україна начебто готується воювати з РФ ще протягом 2–3 років. У ньому повідомлялося, що президент Володимир Зеленський нібито доручив планувати дії держави з урахуванням цього горизонту.

Реклама

Також у матеріалі йшлося, що раніше обговорюваний варіант мирної угоди за посередництва США, який передбачав відступ від частини Донбасу в обмін на гарантії безпеки, більше не розглядається, оскільки Володимир Путін не погодив пропозицію. Журналісти заявили, що США 22 травня заявили про припинення участі в переговорах.

Ключовим висновком матеріалу, який викликав гострий резонанс і реакцію Офісу президента, стало те, що війна в Україні триватиме до вичерпання ресурсів однієї зі сторін.

Джерела у владі, зокрема в ОП, назвали цей матеріал «старим вкидом». Про це повідомив радник президента України Дмитро Литвин у коментарі журналістам.

«Може, людям треба було щось використати як носій для інших меседжів у цьому тексті про те, як усе, типу, погано», — додав він.

Реклама

Крім усього, Литвин розповів, що під час зустрічі президента України з фракцією «Слуга народу» той повідомив, що треба фокусуватися на пів року — до листопада.

Ще одне поінформоване джерело спростувало публікацію The Economist для «Інтерфакс-Україна». «Це неправда», — сказав співрозмовник.

Коли закінчиться війна в Україні — останні прогнози

Нагадаємо, під час зустрічі з народними депутатами президент Володимир Зеленський закликав їх активізувати внутрішню роботу для посилення переговорних позицій України восени.

За інформацією джерел і нардепки Ольги Василевської-Смаглюк, головною темою були перспективи закінчення «гарячої фази» війни до кінця 2026 року, зокрема за умови надання гарантій безпеки до листопада.

Реклама

Глава держави наголосив на використанні поточної переваги на фронті, щоб не дати РФ розпочати нові бойові дії, а також зазначив, що депутати виконали всі вимоги для відкриття переговорних кластерів з ЄС до літа. Кадрові питання на зустрічі не порушувалися.

На тлі паузи в переговорному процесі, який просували США, Україна виступає за новий формат діалогу з активнішою роллю Європи як модератора мирного треку. Про це свідчать як заяви очільника МЗС Андрія Сибіги, так і переговори Зеленського з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини.

Наразі єдиної позиції в ЄС щодо формату участі немає: Київ наполягає на широкому європейському представництві, водночас Париж і Берлін бачать себе основними учасниками. Готовність представляти Європу також висловив президент Фінляндії Александер Стубб — цю ініціативу в українському МЗС сприйняли позитивно, проте остаточний формат і кандидатури ще визначаються.

Видання Foreign Affairs прогнозує, що війна в Україні, найімовірніше. завершиться не повною капітуляцією однієї зі сторін чи швидким миром, а перемир’ям за корейським сценарієм — із заморожуванням поточної лінії фронту та довготривалим припиненням вогню.

Реклама

Корейський сценарій передбачатиме не повноцінний мир, а фіксацію ліній розмежування, створення демілітаризованих зон і тривале стримування. Хоча політичне та юридичне протистояння триватиме десятиліттями.

Новини партнерів