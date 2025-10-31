Чи справді Україна втрачає Покровськ: Зеленський та Малюк дали відповідь

Володимир Зеленський / © Associated Press

Сьогодні немає оточення ЗСУ в Покровську. Наші сили контролюють ситуацію.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та очільник СБУ Василь Малюк.

«Безумовно, там з усіх боків є напружена ситуація. Командири — на місцях. Вони розуміють, як можна допустити оточення. Не можна. Люди важливіші за війну. Всі це розуміють. Але ви повинні знати, вони (росіяни — ред.) не домінують сьогодні там. Їх багато. Сказати, що вони перемагають Україну, це неправда», — запевний президент. Своєю чергою Малюк зазначив, що там просто перемелюються дуже великі ворожі сили.

«Але їх туди відправляють, розумієте. Це і є різниця між нашими країнами. У них діє принцип „Ні шагу назад“, як в 43-му році Сталін прийняв рішення. Ми ж, з свого боку, працюємо правильно з врахуванням всіх тих принципів, за якими боремося, всіх демократичних цінностей», — додав він.

Нагадаємо, російські війська продовжують активно наступати на Покровськ і поставили собі за мету оточити Покровську агломерацію.

Експерт із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив, що якщо Україна не змогла цьому протистояти, потрібно брати відповідальність та ухвалювати непопулярні рішення щодо відведення з цієї ділянки особового складу Збройних сил України.

Для оточення Покровської агломерації РФ залучила близько 11 тисяч окупантів. Очільник Кремля Путін дав наказ своїм солдатам захопити Покровськ до середини листопада.