Чи справді війська КНДР допомагають росіянам захоплювати Сумщину: відповідь аналітиків

Солдати КНДР / © Associated Press

Реклама

Північнокорейські війська не допомагають армії РФ у бойових діях у Сумській області. Командування не погоджує відпустки російським військовим «до захоплення Сум«.

Про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

10 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли. Так званий російський «військор», пов’язаний з російським Північним угрупуванням військ, поскаржився, що північнокорейські війська не допомагають російським військам у бойових діях у Сумській області, а натомість здійснюють операції з розмінування та боротьби з безпілотниками у Курській області.

Реклама

Також, з його слів, у лікарнях харчування у північнокорейських військовослужбовців краще, ніж у російських. А солдати часто мають купувати за власний кошт ліки та продукти харчування. Він також стверджував, що російське командування відмовляє військовим у відпустці, доки російські війська «не захоплять місто Суми».

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що на фронті спостерігається збільшення кількості північнокорейської артилерії. Очільник ГУР наголосив, що військова співпраця КНДР та Росії становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти.