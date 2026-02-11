Чи справді ЗСУ пішли в контрнаступ на кордоні Дніпропетровщини та Запоріжжя: експерт відповів

ЗСУ на фронті / © Getty Images

В інформаційному просторі з’явилися повідомлення про можливі контрнаступальні дії Збройних сил України на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. Першими про це почали заявляти російські окупанти, ймовірно, зіткнувшись із труднощами на полі бою.

Ситуацію прояснив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в коментарі «24 Каналу».

Що роблять ЗСУ

За словами експерта, наразі на Запорізькому напрямку тривають стабілізаційні операції. Це дійсно контрнаступальні дії, проте вони мають виключно тактичний, а не стратегічний характер.

Світан зауважив, що Сили оборони на цьому етапі не володіють достатніми потужностями для початку масштабних стратегічних наступальних операцій.

«Всі розуміють чому. У росіян 700-тисячна армія. Практично у всіх населених пунктах на окупованих територіях є війська противника», — наголосив полковник запасу.

Раніше українське командування також зазначало, що наразі війська не ведуть великих наступальних операцій.

Чому важливе Покровське

Основні тактичні дії розгортаються в районі населеного пункту Покровське на Дніпропетровщині. Головна мета цих маневрів — захист логістичних шляхів.

Як пояснив Світан, це спроба завадити російським військам вийти на стратегічно важливу трасу «Донецьк — Запоріжжя». Контроль над цією ділянкою міг би дозволити ворогу наступати на Запоріжжя з північного сходу та відрізати українські гарнізони в Гуляйполі та Оріхові.

«Саме тому не можна було пустити росіян до Покровського», — підкреслив експерт.

Незважаючи на значні зусилля окупантів здобути успіх на цьому напрямку, українські захисники ефективно стримують ворога та здійснюють контратаки.

Окупанти втрачають «очі»

Додатковою перевагою для українських сил стала технічна проблема у лавах ворога. За словами Світана, російські підрозділи зіткнулися з відключенням терміналів Starlink, що фактично залишило їх без «очей» та «вух» на передовій.

Втрата супутникового зв’язку серйозно ускладнює координацію дій противника, що дає Україні шанс суттєво покращити свої оборонні позиції на цій ділянці фронту.

Що кажуть в Росії про контрнаступ ЗСУ

До слова, російські джерела раніше поширили заяви про нібито «контрнаступ» ЗСУ поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей. В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що такі повідомлення можуть бути спробою РФ спростувати власні попередні перебільшені заяви про просування в цьому районі.

Зокрема, російські «воєнкори» стверджували, що українські військові нібито проводять наступальні дії поблизу Соснівки, Новоолександрівки, Нечаївки та в напрямку Тернуватого, використовуючи погодні умови та проблеми із супутниковим зв’язком. Також заявлялося про «локальний контрнаступ» на сході Запорізької області та витіснення окупантів з окремих позицій.

Водночас речник Сил оборони півдня Владислав Волошин спростував ці твердження. За його словами, українські підрозділи в цьому районі виконують розвідувальні та пошукові завдання для виявлення диверсійних груп, а не проводять контрнаступ. Він також наголосив, що лінія фронту проходить щонайменше за 10–15 км від Тернуватого.

В ISW додають, що російські командири систематично звітують про перебільшені успіхи, а заяви про «контрнаступ» ЗСУ можуть використовуватися для виправдання відсутності реальних просувань або відступів на окремих ділянках фронту.

Чи можуть готувати росіяни новий наступ

Нагадаємо, також у звіті Інституту вивчення війни (ISW) раніше повідомлялося, що Кремль може готуватися до нового етапу бойових дій проти України, розглядаючи варіант одночасних наступальних операцій на кількох напрямках.

За оцінками аналітиків, Росія планує активізувати дії на півдні та сході України в літній період, залучивши стратегічні резерви, формування яких триває щонайменше від минулого року. В ISW наголошують, що такі кроки свідчать про відсутність у Москви намірів переходити до політичного врегулювання та зупиняти війну.

Водночас експерти вказують на суттєві обмеження російської армії: значні втрати особового складу, труднощі з поповненням підрозділів та ймовірну нестачу ресурсів для реалізації масштабних планів.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець припускав, що нова хвиля наступу може розпочатися наприкінці квітня 2026 року, а основні зусилля противник може зосередити на напрямках Слов’янськ—Краматорськ або Оріхів—Запоріжжя. Водночас, за даними ISW, наразі російські війська залишаються зосередженими переважно на тактичних завданнях і не демонструють відчутних оперативних проривів.