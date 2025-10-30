Чи стане Покровськ "помиральною ямою": експерт відповів

Покровськ / © Getty Images

Реклама

Ситуація на Покровському напрямку дуже динамічна. Експерт заявив, що ворог кинув елітні сили, щоб перерізати чотири логістичні артерії ЗСУ. За його словами, йдеться про «оперативне напівоточення», а не про повний «котел», про який бреше Путін.

Про це військовий експерт, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов повідомив в етері Радіо NV.

Сили оборони України ведуть важкі бої, намагаючись тримати під контролем чотири ключові логістичні артерії на Покровському напрямку. За словами експерта, ситуація достатньо складна.

Реклама

«Ворог не лише інфільтрував кілька сотень своїх штурмовиків усередину населеного пункту. Він наполегливо намагається перерізати ключові логістичні магістралі, якими ми забезпечуємо наші гарнізони, що діють не лише в районі Покровська, а й у районі Мирнограда», — розповів Селезньов.

Він вважає, що треба уважно стежити за динамікою боїв у районі Родинського, Красного Лимана, Першого Травня і Котлиного. Саме там окупанти намагаються перерізати шляхи забезпечення. «Ми ж відповідно намагаємося тримати під контролем ці важливі логістичні артерії», — додав він.

Селезньов підкреслив, що про повне оперативне оточення українського гарнізону говорити зарано попри брехливі заяви кремлівського диктатора.

«Відстань між лещатами нині становить приблизно 7 км. Звісно, ця територія суцільно прострілюється ворожою артилерією, мінометами, активно працюють ворожі дрони. Проте логістика потроху працює», — пояснив експерт.

Реклама

Він наголосив, що в цьому контексті коректно говорити саме про «оперативне напівоточення», а не про повне блокування, «як на тому наполягає кремлівський диктатор».

Експерт звернув увагу, що українське командування бачить ситуацію. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводив нараду щодо забезпечення сталої логістики.

«Але ситуація дуже динамічна. Ворог перекинув на цю ділянку фронту свої елітні сили та засоби. Російська морська піхота там діє, десантники, спецпризначенці… Відповідно ворог і надалі докладатиме зусиль, щоб повністю заблокувати наш гарнізон», — сказав Селезньов.

Він додав, що Генштаб робить зусилля для деблокади підрозділів.

Реклама

Окремо Селезньов згадав про інфільтрацію ворога до самого Покровська, часто з використанням цивільного одягу. На його думку, це вказує на нагальну проблему непроведення примусової евакуації, оскільки стає вкрай важко ідентифікувати, хто саме переміщується прифронтовим містом.

Нагадаємо, російські війська активізували наступ на Покровськ і намагаються оточити Покровську агломерацію. Експерт із систем радіоелектроніки Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив, що в разі неможливості стримати ворога треба ухвалювати непопулярні рішення щодо відведення українських військ, щоб зберегти життя захисників.

Такої ж думки дотримується військовослужбовець Станіслав Бунятов, який наголосив, що головне — не допустити повторення трагедії Вугледара.