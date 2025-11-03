Чи в оточенні Покровськ із Мирноградом: військовий описав реальну ситуацію там

Бої за Покровськ / © ТСН

Повного оточення українських військових у Покровську та Мирнограді немає, проте там тривають важкі бої. Росіяни почали діяти набагато грамотніше, відточуючи нову військову тактику, до якої ЗСУ зараз вимушені пристосовуватися. Наразі ворог активно користується поганою погодою для просування чималими групами.

Про це пілот ударних безпілотників «Шершні Довбуша» 68-ї окремої єгерської бригади з позивним «Сонік» повідомив у ефірі Radio NV.

Ситуація у Покровську і Мирнограді

Військовий описав реальну ситуацію у Покровську та Мирнограді зараз.

«Як такого оточення повного немає ні в Мирнограді, ні в Покровську. Так, на жаль, і там, і там тривають бої. І там, і там є ворог, він заходить. Заходить вже доволі чималими групами», — розповів «Сонік».

Він зазначив, що українські захисники активно знищують російських окупантів. Щоправда, останні декілька днів бійцям заважає дуже погана погода, яка погіршує видимість.

«Але незважаючи на дощ, туман, все одно ми пробуємо їх знайти, виявити та знищити», — сказав пілот ударних БпЛА.

Тактика ворога у Покровську

За його словами, російські загарбники активно користуються поганими погодними умовами та низькою видимістю. «Сонік» зазначив, що ворог почав діяти набагато розумніше та обережніше.

«Він не те, що почав берегти свій особовий склад, своє, як-то кажуть, піхотне «м’ясо», а він почав його більш грамотно застосовувати», — наголосив військовий.

Він нагадав, що протягом 2022-2024 років росіяни бездумно кидали в бій величезну кількість техніки та піхоти, прирікаючи їх на загибель заради захоплення опорного пункту, висоти чи населеного пункту. Тепер же противник діє значно обережніше і тактичніше.

«На жаль, в Покровську вони відточують ці свої навики нового володіння військовою тактикою. І ми вже починаємо до неї пристосуватися, хоч ми звикли, що ворог пристосовується до нас, а зараз ми вимушені пристосовуватись до його тактик і знаходити якусь протидію до них», — розповів боєць 68- бригади.

Він також поінформував, що наразі приблизно 80% російських сил становить звичайна піхота без бойового досвіду — це люди, які підписали контракти, отримали мінімальні виплати й одразу вирушили на передову.

«Але в них, щоб керувати цим піхотним стадом безпосередньо на полі бою — в місті чи на підступах до нього, — є підрозділи, які вміють воювати і воюють грамотно. Їх не багато, але вони є», — зауважив «Сонік».

Нагадаємо, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов підтвердив, що бої тривають у центрі Покровська — на лінії залізничної колії, яка розділяє місто. Окупанти намагаються закріпитися в будівлях залізничної станції та створити оперативне оточення українського угруповання в районі промзони. Хоча просування ворога є серйозним, місто не є «сірою зоною».

Своєю чергою 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ 3 листопада повідомив, що українські Сили оборони продовжують активну операцію з зачищення Покровська. Військовим вдалося зупинити розширення присутності росіян у місті та не допустити перерізання стратегічної дороги Покровськ — Родинське. Для посилення операції створені умови для поповнення підрозділів особовим складом і технікою. Ситуація в сусідньому Мирнограді напружена, але не загрозлива.