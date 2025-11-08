Чи варто чекати на закінчення війни 2026 року: експерт дав несподіваний прогноз

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Найбільш реалістичним сценарієм закінчення війни у 2026 році є припинення вогню по лінії зіткнення, а не повноцінне завершення війни. Проте ситуація може змінитися, якщо Україна доведе безперспективність подальшого наступу РФ.

Про це для OBOZ.UA розповів співдиректор програм зовнішньої політики Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник.

Експерт погодився, що російська економіка рухається спадним шляхом і проблеми там наростають. Проте він застеріг від надмірних очікувань.

«Навряд чи хтось може чітко спрогнозувати момент, коли проблеми сягнуть того рівня, що Путіну доведеться припиняти війну. Є різні прогнози — пів року, рік, два. Тому розраховувати на те, що за пів року на російську економіку чекає колапс, було б надто небезпечно», — зазначив Мельник.

Водночас, за його словами, США мають усі важелі для того, аби «погасити» економіку РФ «дуже швидко», але це питання політичного рішення.

Щодо людського ресурсу, то в Росії також спостерігаються серйозні проблеми.

«Регіони вже не мають грошей платити ті мільйонні бонуси, в тюрмах теж підгребли ресурс. Багато з тих росіян, хто роздумував про те, щоб швиденько заробити гроші… зараз дедалі частіше з перших вуст отримують інформацію, що перспектива повернутися за два тижні в чорному мішку значно вища», — пояснив експерт.

Попри всі проблеми, Олексій Мельник назвав «наївним і небезпечним» твердження, що в Росії закінчуються люди. У Кремля залишається головний інструмент — примусова мобілізація, і до неї вже готуються.

«Останні рішення про зміни до використання так званого російського резерву — це один із перших кроків підготовки до чергової мобілізації. І в певний момент… Путін знову оголосить мобілізацію. Так, як це було в 2022 році», — вважає аналітик.

За його словами, Росія спроможна в короткий термін поставити у стрій 100, 200 або 300 тисяч осіб. Путін на це піде, оскільки для нього ризик поразки у війні значно вищий, ніж ризик внутрішньої дестабілізації.

«Репресивний апарат в Росії настільки потужний, що всі ці заворушення вони можуть погасити. Принаймні, Кремль впевнений, що вони можуть», — додав Мельник.

Він підсумував, що робити розрахунок на те, що Путін добровільно закінчить війну через проблеми з ресурсами, «було б надто наївно і небезпечно».

Нагадаємо, Путін підписав закон про цілорічний призов до армії РФ. Мобілізація триватиме від 1 січня до 31 грудня — без перерв.