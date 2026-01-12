Чи варто чекати на завершення війни в Україні 2026 року – що кажуть аналітики

Війна в Україні / © Associated Press

Аналітики вважають, що війна на Україні навряд чи завершиться 2026 року. Головна причина – Росія, схоже, не готова до серйозних поступок.

Про це йдеться в матеріалі видання “Радіо Свобода”.

Російські війська продовжують наступальні операції, тоді як Україна все ще контролює значні частини Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини.

“Звісно, я хочу, щоб усе це швидше закінчилося, але… мені здається, що це ще триватиме деякий час”, – розповів український солдат Петро.

“Перемир’я не буде… Все вказує на те, що війна продовжиться”, – додає його колега Олександр. Він вважає, що Росія сповнена рішучості захопити частину Донеччини, яка досі під контролем Києва.

Навіть після восьми місяців конфлікту мир так і не досягнуто. Попри інтенсивні та кровопролитні бої, Росії не вдалося повністю захопити Донеччину – одну зі своїх ключових цілей. Аналітики прогнозують, що найбільший конфлікт у Європі після Другої світової війни навряд чи завершиться 2026 року.

“Жодна зі сторін поки не здатна здобути остаточну перемогу на полі бою. Україна й Росія перебувають під значним тиском, але ні одна, схоже, не зазнає краху”, – зазначає Рут Дейермонд, старший викладач кафедри військових досліджень Королівського коледжу Лондона.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну почалося 24 лютого 2022 року. Спершу Кремль очікував швидкого підкорення країни, але через майже чотири роки російські війська контролюють меншу частину території, ніж на початку наступу. Війська просуваються повільно, часто втрачаючи особовий склад, тоді як Київ утримує значні частини Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини.

За оцінками західних розвідок, унаслідок війни загинуло або отримало поранення понад 1,5 млн військових з обох сторін. Неперервні російські авіаудари по Україні забрали десятки тисяч життів мирних жителів та зруйнували енергетичну інфраструктуру країни.

Головною перешкодою на шляху до миру 2026 року залишається Росія.

“Вона, здається, не зацікавлена у припиненні бойових дій”, – підкреслює Дейермонд.

Попри дипломатичні зусилля України, США та Європи, перспектива мирного врегулювання залишається туманною. “Мета Росії неприємна для будь-якої іншої сторони, і її непримиримість зумовлена переконанням у власній перемозі”, – зазначає Марк Канціан із Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Москва “ужесточує переговорну позицію”, особливо після звинувачень України у атаці безпілотника на одну з резиденцій Путіна. Київ ці звинувачення відкидає.

Виступи Путіна на Новий рік та Різдво показали, що Росія зосереджена на перемозі, а не на мирі. Він неодноразово підкреслював “священну місію” своїх солдатів і не згадував про мирні ініціативи.

“Путін все ще претендує на “Донбас і Новоросію“ та продовжує операції у чотирьох українських регіонах, на які претендує Москва”, – зауважує Дара Массіко, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Аналітики відзначають, що обидві сторони намагаються завершити війну на вигідних для себе умовах.

“Продовження війни може покращити переговорні позиції сторін 2026 року”, – додає Олег Ігнатов із Crisis Group.

Водночас, обидві країни мають слабкі місця: нестачу робочої сили, постачання зброї, економічні обмеження.

“Коли закінчиться війна – поки невідомо. Проте тиск на російську армію 2026 року буде сильніший, ніж будь-коли за останні чотири роки”, – прогнозує Андраш Тот-Чифра, експерт американського Інституту зовнішньої політики.

Аналітики додають, що Україна ймовірно буде воювати доти, доки не вичерпаються зброя та солдати, а Росія не зазнає краху навіть через економічні втрати та людські жертви.

Нагадаємо, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман заявив, що диктатор РФ Володимир Путін поставив окупантам дедлайн до лютого. Тепер окупанти мають новий кінцевий термін щодо захоплення Покровська і Мирнограда на Донеччині, а також Гуляйполя у Запорізькій області.