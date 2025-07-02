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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Чи варто Дніпру готуватись до нової загрози – Буданов прокоментував

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що для Дніпра не існує загроз, окрім ракетно-дронових ударів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Кирило Буданов

Кирило Буданов. / © Associated Press

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що місту Дніпро безпосередньо нічого не загрожує, окрім ракетно-дронових ударів, які вже фіксуються на регулярній основі.

Про це він заявив в коментарі каналу “Новини Live”.

За словами очільника ГУР, жодних нових загроз для міста не існує:

“Для міста Дніпро, окрім тих ракетно-дронових ударів, які бачать, ніякої іншої загрози не існує”, — сказав він.

Буданов також прокоментував ситуацію на території Дніпропетровської області загалом, зазначивши, що бойові дії тривають уздовж південно-східного контуру регіону, але це не є новиною.

“По контурах Дніпропетровської області, як мінімум з південно-східного напряму, йдуть бойові дії, причому йдуть вже досить таки давно. Нічого нового там немає”, — додав він.

Заява пролунала на тлі активізації бойових дій на межі Донеччини та спроб РФ просунутись ближче до стратегічно важливих міст.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW)за 12 червня йдеться, що російські окупаційні війська нещодавно просунулися через західний кордон Донецької і Дніпропетровської областей на північний захід від Курахового.

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