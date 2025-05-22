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- Війна
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Чи варто очікувати наступу з Білорусі: речник ДПСУ відповів
Доки Мінськ підтримує агресивну політику Кремля, Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій.
Попри відсутність явних ознак підготовки наступу з території Білорусі, цей напрямок і далі залишається потенційно небезпечним для України.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі каналу «Ми — Україна».
За словами Демченка, наразі на білоруській території не фіксується формування ударного угруповання, яке могло б становити пряму загрозу українському суверенітету. Водночас він наголосив: допоки Білорусь підтримує Росію, ризики для нашої держави не зникають.
«Ми постійно нарощуємо оборонні спроможності як уздовж лінії кордону, так і в прикордонних районах. Особливо уважно стежимо за анонсованими спільними навчаннями білоруських і російських військових», — сказав речник ДПСУ.
Зокрема, ризики зростатимуть у разі активного залучення підрозділів російської армії до таких навчань. У такому разі українська розвідка має діяти миттєво, щоб вчасно виявити і нейтралізувати загрозу з північного напрямку.
Нагадаємо, за словами військового експерта, засновника БО «Реактивна пошта» Павла Нарожного, російська армія, ймовірно, активізує бойові дії влітку на двох напрямках — Сумському та Харківському.