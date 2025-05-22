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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
256
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Чи варто очікувати наступу з Білорусі: речник ДПСУ відповів

Доки Мінськ підтримує агресивну політику Кремля, Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ЗСУ на фронті

ЗСУ на фронті / © Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Попри відсутність явних ознак підготовки наступу з території Білорусі, цей напрямок і далі залишається потенційно небезпечним для України.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі каналу «Ми — Україна».

За словами Демченка, наразі на білоруській території не фіксується формування ударного угруповання, яке могло б становити пряму загрозу українському суверенітету. Водночас він наголосив: допоки Білорусь підтримує Росію, ризики для нашої держави не зникають.

«Ми постійно нарощуємо оборонні спроможності як уздовж лінії кордону, так і в прикордонних районах. Особливо уважно стежимо за анонсованими спільними навчаннями білоруських і російських військових», — сказав речник ДПСУ.

Зокрема, ризики зростатимуть у разі активного залучення підрозділів російської армії до таких навчань. У такому разі українська розвідка має діяти миттєво, щоб вчасно виявити і нейтралізувати загрозу з північного напрямку.

Нагадаємо, за словами військового експерта, засновника БО «Реактивна пошта» Павла Нарожного, російська армія, ймовірно, активізує бойові дії влітку на двох напрямках — Сумському та Харківському.

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