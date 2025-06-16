Чи варто панікувати через просування росіян на Сумщині: військовий оглядач дав рекомендації

Російські військові / © Associated Press

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Просування російських військ біля Сум поки не створює загрози для міста, адже ворог наразі обмежується атаками прикордонних сіл і не має достатніх сил для штурму. Реальна небезпека вимагатиме значного посилення та зміни тактики.

Про це написав військовий оглядач Кирило Данильченко у соцмережі Facebook.

«Я поки не розділяю панічних настроїв в контексті просування ворога біля Сум. Поки це санітарна зона — аналог того, що ми робили з ними у Суджі чи робимо просто зараз у Тьоткіно».

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За його словами, нинішні дії противника — це спроби розтягнути фронт, тиснути там, де немає злагодженого РЕБ, а також атакувати логістику дронами, які працюють на непопулярних частотах та оптоволокні.

Данильченко підкреслив, що для реальної загрози Сумам потрібно більше, ніж атака прикордонних сіл. «Потрібно протягнути „кишку“ західніше, займати не тільки Юнаківку, яку зараз намагаються обійти, а й в лоб форсувати Псел та намагатися ізолювати місто широким півмісяцем», — пояснив він. При цьому для цього знадобиться значно більше сил, ніж 50 тисяч багнетів, які зараз зосереджені біля кордону.

Оглядач також уточнив, що «кишеня навпроти Свердликового по лінії Кіндратівка-Локня — це, по суті, передпілля». За його словами, туди ніхто не збирається заганяти важку техніку чи будувати капітальні укріплення, адже це зона бойової охорони та спостережних пунктів, а не бетонних укріплень.

Військовий наголосив, що «прильоти дронів та артилерії там не припинялися з 2022 року», і везти техніку туди — означає її втратити. Він додав, що «розтягнута полями Басівка, навіть якщо її залити бетоном і поставити там батальйон, буде прорвана через відсутність природних перешкод».

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Про евакуацію з прикордонних сіл Данильченко сказав: «Це неприємно, але її потрібно було зробити ще у 2022 році». Він пояснив, що ворог застосовує тактику випаленої землі, знищує інфраструктуру і примушує людей виїжджати.

Також військовий наголосив, що укріплення — це не панацея. «Їх обтікають на мотоциклах, просочуються піхотою, палять дрони з запалювальними сумішами, розбивають КАБами і переорюють з землею», — пояснив Данильченко.

Він звернув увагу на зміну ведення бойових дій: «Дрони несуть великі заряди, запалювальні БПЛА, міномети великого калібру, і потрібні нові системи нір, металізовані сітки та постійний ремонт укриттів».

Попри це, військовий зауважив: «Не можна сказати, що це прогулянка для Москви — вони штурмують великими силами, але успіхи обмежені, а втрати великі». Він пояснив, що оборонці мають сильний логістичний вузол, можуть дистанційно ставити міни і підсилювати резерви.

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«Основні завдання — вибити артилерію та пілотів, які намагаються різати нашу логістику», — підсумував Данильченко.

Він додав, що Суми поки в безпеці від штурму та вуличних боїв, але місяці попереду можуть бути дуже складними: «Війна триває, ворог тисне чисельністю та перевагою в повітрі. Літо 2025 буде дуже спекотним і кровопролитним».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Російські війська наразі контролюють чотири прикордонні села на Сумщині, проте військовий аналітик Денис Попович запевняє, що місту Суми загрози немає. Окупанти намагаються рухатися у напрямках Юнаківки, Біловодів і Локні.

Військовий експерт Ігор Романенко додає, що Росія планує обстрілювати Суми артилерією, і це далеко не просто «санітарна зона».

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Речник Української військової групи «Курськ» Ярослав Чепурний повідомляє, що російські війська ведуть штурм населених пунктів на Сумщині, але українські захисники продовжують успішно стримувати їхній наступ на Курському напрямку.