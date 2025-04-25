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- Війна
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Чи вдалось росіянам захопити "панівні висоти" у Часовому Яру: у ЗСУ відповіли
Заяви про те, що російські війська захопили "панівні висоти" в Часовому Яру на Донеччині не відповідають дійсності. В міській забудові тривають бої.
Про це повідомив представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені короля Данила Андрій Полухін в ефірі “Еспресо”.
"Часів Яр дійсно стоїть на висоті. Але говорити про панівні висоти в тих межах, в котрих ворог зараз оперує, проводячи бойові дії, ще дуже рано. Наші бійці проводять бої в міській забудові Часового Яру. Це доволі непроста ситуація для ведення бойових дій, однак заявляти про те, що панівні висоти на цьому напрямку були взяті, - це занадто самовпевнено", - наголосив він.
За словами Полухіна, російські окупанти намагаються з усіх сторін пробитися до різних частин міста.
"Користуються там, де це можливо, і, звісно, що сточуються там, де це неможливо. Це може бути як північний напрямок, так і західний, південний або ж центр міста", - наголосив він.
За його словами, ворог не може задіювати техніку для атак в міській забудові. Зокоема, через роботу українських безпілотників.
Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що росіяни окупували село на Донеччині та продовжують просування. Ворог окупував село Калинове.