Чи вдалося росіянам зайти на Дніпропетровщину: відповідь ОСУВ "Хортиця"

Дніпропетровська область / © vesti-ukr.com

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Бої вже тривають доволі близько біля адмінкордону Дніпропетровщини. Втім, зайти до області росіяни не змогли.

Про це в ефірі “Київ24” сказав Віктор Трегубов, речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”.

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Речник “Хортиці” наголосив, що Дніпропетровщина — один з головних напрямків наступу росіян.

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“Якщо брати нашу зону відповідальності, таких головних напрямків наступу два: просування в бік Дніпропетровщини та просування на трасу Покровськ — Костянтинівка”, — заявив Трегубов.

Він додає, що наразі оцінювати ймовірність прориву недоречно. Зараз робиться усе, щоб не дати ворогові просунутися далі.

Раніше у DeepState прокоментували ситуацію щодо «сірої зони» на Дніпропетровщині, а саме — населеного пункту Дачне. Ворог намагається просунутися, щоб використати це для своїх медійних цілей.

“Відбувається фіксація противника в цьому районі, який намагається лізти туди без упину, щоб закріпитися хоча б у посадці. Але бійці Сил оборони докладають зусиль, щоб одразу знищувати московську заразу і не дати їй закріплятися і накопичуватися. Ці одноразові забіги не несуть ні тактичної, ні стратегічно вигоди, але є неприємним дзвіночком у погіршенні обстановки”, — зазначають у DeepState.

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