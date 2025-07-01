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- Війна
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Чи вдалося росіянам зайти на Дніпропетровщину: відповідь ОСУВ "Хортиця"
Українські військові роблять усе, щоб не дати армії РФ прорватися вглиб Дніпропетровської області.
Бої вже тривають доволі близько біля адмінкордону Дніпропетровщини. Втім, зайти до області росіяни не змогли.
Про це в ефірі “Київ24” сказав Віктор Трегубов, речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”.
ЗСУ роблять усе можливе, щоб зупинити РФ
Речник “Хортиці” наголосив, що Дніпропетровщина — один з головних напрямків наступу росіян.
“Якщо брати нашу зону відповідальності, таких головних напрямків наступу два: просування в бік Дніпропетровщини та просування на трасу Покровськ — Костянтинівка”, — заявив Трегубов.
Він додає, що наразі оцінювати ймовірність прориву недоречно. Зараз робиться усе, щоб не дати ворогові просунутися далі.
Раніше у DeepState прокоментували ситуацію щодо «сірої зони» на Дніпропетровщині, а саме — населеного пункту Дачне. Ворог намагається просунутися, щоб використати це для своїх медійних цілей.
“Відбувається фіксація противника в цьому районі, який намагається лізти туди без упину, щоб закріпитися хоча б у посадці. Але бійці Сил оборони докладають зусиль, щоб одразу знищувати московську заразу і не дати їй закріплятися і накопичуватися. Ці одноразові забіги не несуть ні тактичної, ні стратегічно вигоди, але є неприємним дзвіночком у погіршенні обстановки”, — зазначають у DeepState.