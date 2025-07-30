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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Чи вдалося зупинити літній наступ росіян: Шмигаль відповів

Завершення літнього наступу росіян поки не видно, але лінія фронту стабілізована.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН

Літній наступ російської окупаційної армії в Україні триває, але у ворога немає можливості для прориву.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв’ю ВВС.

Він наголосив, що ситуація на фронті «дійсно складна».

«Щодня росіяни атакують наші позиції, практично по всій довжині лінії фронту росіяни створюють тиск. Десь він сильніший, десь кількість бойових зіткнень може бути десятки в день, десь може бути одиниці в день, але по всій лінії фронту триває ось цей літній наступ», — пояснив міністр.

Шмигаль зазначив, що ознак завершення літнього наступу росіян поки не видно, але загалом лінія фронту, за його словами, «стабілізована».

«Росіяни демонструють неспроможність зробити якихось проривних дій. А українські сили оборони завдають ворогу величезних втрат, знекровлюють його та виснажують. Нічого нового я, на жаль, не додам, оскільки все решта є доволі секретною інформацією», — зауважив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про ймовірне посилення російського наступу в Україні у серпні за допомогою солдатів із КНДР.

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