Чи вдалося зупинити літній наступ росіян: Шмигаль відповів

Війна в Україні / © ТСН

Реклама

Літній наступ російської окупаційної армії в Україні триває, але у ворога немає можливості для прориву.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв’ю ВВС.

Він наголосив, що ситуація на фронті «дійсно складна».

Реклама

«Щодня росіяни атакують наші позиції, практично по всій довжині лінії фронту росіяни створюють тиск. Десь він сильніший, десь кількість бойових зіткнень може бути десятки в день, десь може бути одиниці в день, але по всій лінії фронту триває ось цей літній наступ», — пояснив міністр.

Шмигаль зазначив, що ознак завершення літнього наступу росіян поки не видно, але загалом лінія фронту, за його словами, «стабілізована».

«Росіяни демонструють неспроможність зробити якихось проривних дій. А українські сили оборони завдають ворогу величезних втрат, знекровлюють його та виснажують. Нічого нового я, на жаль, не додам, оскільки все решта є доволі секретною інформацією», — зауважив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про ймовірне посилення російського наступу в Україні у серпні за допомогою солдатів із КНДР.

Реклама