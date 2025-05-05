Чи вдасться армії РФ вийти на кордони Дніпропетровщини до 9 травня: експерт відповів

Володимир Путін.

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Війська РФ намагаються вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області до 9 травня. Для "фюрера" Володимира Путіна — це важливі політичні дивіденди.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Тобто вихід на адмінкордон Донецької області і бажано захід на територію Дніпропетровської області вважатимуться досягненням. Зараз противник багато робить для того, щоб не зірвати дедлайн 9 травня, щоб Путін міг про це доповісти", — каже експерт.

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З його слів, окрім спроб захопити якнайбільше територій, збільшується кількість бойових зіткнень не лише на Покровській ділянці фронту, але й на інших напрямках, де ворог намагається просуватися.

"Дуже багато зіткнень, хоча кількість не переростає в якість. Тобто у них немає значного поступу, є тільки тактичні стрибки, які сильно ситуацію на лінії бойового зіткнення не змінюють", — пояснив Денис Попович.

Як повідомляли раніше в ОСУВ "Хортиця", Кремль поставив своєму війську амбітну мету до 9 травня. Окупанти не полишають спроб вийти на адміністративну межу Донецької та Дніпропетровської областей.

Тим часом український президент Володимир Зеленський попередив, що Росія може вдатися до провокацій на 9 травня. Він вкотре наголосив, що Москві довіряти не слід.

Дата публікації 17:37, 05.05.25 Кількість переглядів 9 Історія, про яку Москва боїться згадувати - що направді ознаменує 9 травня