Чи віддадуть росіянам Донеччину без бою — у ВВС з'ясували

Донеччина залишається ключовою метою Кремля. За повідомленнями, Володимир Путін готовий погодитися на "заморожування" війни лише в обмін на повний контроль над областю. Наразі Росія контролює більшу частину регіону: близько 70% Донецької області та майже всю Луганську.

Про це пише видання BBC.

На тлі цього загострення зростає небезпека для жителів прифронтових міст. Одним із таких є Добропілля, розташоване лише за кілька кілометрів від лінії фронту. Тут щодня відбуваються обстріли, а більшість мешканців залишають домівки. Місто вже понад тиждень без води, майже всі будівлі зазнали пошкоджень.

Останнім часом ситуація загострилася після прориву невеликих груп російських військ на підступах до міста. Це викликало побоювання щодо можливого прориву так званого "поясу фортець" — однієї з найбільш укріплених ділянок української оборони. Згодом українські військові підтвердили, що змогли стабілізувати ситуацію, проте цивільні дедалі активніше виїжджають.

Місцеві мешканці розповідають, що залишатися стає дедалі небезпечніше. Один із жителів 56-річний Віталій Калініченко показує наслідки удару безпілотника біля свого будинку:

"У мене всі вікна розбиті. Я залишився сам", — каже він.

Попри спроби України утримати лінію фронту, подальша доля регіону залежить не лише від боїв, а й від політичних переговорів. Для багатьох евакуйованих, як для 31-річного Антона із Добропілля, це питання постає особливо гостро.

"Треба шукати мирні рішення. Без крові, без жертв" — говорить він, залишаючи рідне місто.

Сьогодні доля Донеччини залишається одним із головних питань війни. Чи готова Україна відстоювати цей регіон до кінця, чи він стане частиною можливої домовленості з Москвою — запитання, на яке досі немає відповіді.

На тлі дискусій про можливі переговори із Росією звучать протилежні голоси. Частина українців вважає, що будь-яка поступка лише посилить агресора.

"Ми ніколи не можемо довіряти Путіну чи Росії. Якщо віддамо Донбас, це нічого не зупинить — лише відкриє їм шлях до нових атак", — переконана 19-річна волонтерка Варвара.

Президент Володимир Зеленський також відкинув припущення про "неминучу втрату" сходу, наголосивши, що Росії знадобляться роки для повного захоплення територій. Водночас експерти визнають: повернути великі площі без нового озброєння та підтримки Заходу буде складно.

Донбас має критичне значення для оборони України. У разі його втрати під загрозою опиняться сусідні області — Харківська та Запорізька. Утримання ж регіону відбувається ціною величезних жертв серед українських військових.

У польових шпиталях на Донеччині щодня рятують десятки поранених. Лікарі працюють у нічний час, коли зменшується активність безпілотників. Серед постраждалих — бійці з Покровська, де вже рік тривають запеклі бої.

"Ми повинні зупинити війну, але не шляхом здачі. Ми хочемо повернути нашу землю і людей, покарати Росію за її злочини", — каже хірург Нацгвардії Дмитро, який щодня бореться за життя бійців.

Попри значно більші втрати Росії, її ресурси дозволяють продовжувати наступ. Тим часом Україна зводить нові оборонні лінії — колючий дріт, траншеї, бетонні укріплення — намагаючись сповільнити можливі прориви. За оцінками, понад 100 тисяч російських військових перебувають у готовності на цьому напрямку.

Ситуація на Донбасі погіршується: залишки регіону ще можуть стати предметом дипломатичних домовленостей, але доти українські війська продовжуватимуть боротися за кожен кілометр землі.

Раніше повідомлялось, що українські захисники продовжують утримувати ініціативу на Добропільському напрямку, однак ситуація залишається вкрай складною. Водночас на Покровському напрямку перевага залишається за ворогом, попри успішні контратаки Сил оборони.