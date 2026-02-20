Чи віддасть Україна Росії території: командувач НГУ зробив тверду заяву

Командувач Нацгвардії України Олександр Півненко / © Facebook-сторінка Олександра Півненка

Командувач Нацгвардії України Олександр Півненко назвав неможливими територіальні поступки на цей час. Проте він пояснив, як діятиме армія у разі отримання відповідного наказу.

Про це бригадний генерал сказав у інтерв’ю «BBC News Україна».

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості поступок територіями, Півненко наголосив, що це «неможливо на цей час».

«Припинення вогню по лінії бойового зіткнення — це ще історія, яку ми можемо зрозуміти. А віддавати території ніхто не буде«, — сказав генерал.

Разом із тим він підкреслив: якщо такий наказ надійде від верховного головнокомандувача, військові його виконають.

«Тому що ми правова країна. Але ж як сприйме це населення нашої країни і взагалі тоді навіщо було починати оборонятися?… Це можна було і тоді домовитися і віддати просто, наприклад, Луганськ і Донбас і на цьому закінчити війну, образно кажучи», — висловився командувач Нацгвардії.

Півненко наголосив, що Україна втратила надто багато людей та територій, щоб просто зупинитися або погодитися на територіальні поступки.

Позиції України та Росії щодо територій

Нагадаємо, в середині лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що держава потребує чітких гарантій безпеки, зокрема від США, ще до будь-яких політичних компромісів. На його думку, спочатку українці мають отримати юридично закріплену впевненість у захисті на випадок нового нападу Росії, і лише після цього можна обговорювати умови завершення війни. Водночас Зеленський акцентував, що готовність до діалогу не означає згоду на територіальні поступки чи компроміси, які дозволять агресору відновити сили для майбутньої окупації.

Зауважимо, 17-18 лютого в Женеві за участю України, США та РФ відбувся третій етап переговорів щодо завершення війни з дедлайном від адміністрації американського президента Дональда Трампа до червня 2026 року. Видання Reuters писало, що головною перешкодою є ультиматуми Кремля про повний контроль над Донеччиною та статус захоплених територій (20% країни), що Київ вважає неприйнятним. Зеленський наголошуєна аномальному тиску щодо територіальних поступок і вимагає гарантій безпеки на 30 — 50 років, тоді як США пропонують 15. Прогрес у переговорах малоймовірний.