Війна
82
2 хв

Чи вірять німці у напад Росії: що показало нове опитування

У Німеччині стало менше людей, які бояться можливого нападу Росії. Водночас більшість опитаних сумнівається, що Бундесвер зможе ефективно захистити країну у разі агресії.

Кирило Шостак
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Попри попередження військового керівництва Німеччини про можливу загрозу з боку Росії, німці стали менше боятися прямого нападу РФ. Водночас більшість громадян не вірять, що Бундесвер зможе ефективно захистити країну у разі агресії.

Про це свідчать результати нового опитування INSA, передає Bild.

За даними дослідження, лише 38% опитаних німців занепокоєні тим, що Росія найближчим часом може здійснити військовий напад на Німеччину. Це на 14% менше, ніж у вересні 2025 року.

Водночас половина респондентів — 50% — заявили, що вже не бояться російського нападу. Цей показник зріс на 12%.

Опитування провели на тлі нових застережень щодо можливої загрози з боку Кремля. Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр раніше попереджав, що Росія може спробувати перевірити НАТО на міцність уже до 2029 року або навіть раніше.

Однак, якщо напад усе ж станеться, лише 17% німців вважають, що Бундесвер зможе достатньо ефективно захистити країну. Натомість 72% опитаних переконані, що німецька армія не зможе протистояти агресору належним чином.

Також у Німеччині знижується віра у військову підтримку США. Лише 35% респондентів очікують, що Сполучені Штати допоможуть Німеччині у разі нападу. 43% такої допомоги від Вашингтона не очікують.

Водночас занепокоєння гібридними загрозами з боку РФ залишається високим. 66% опитаних побоюються російських кібератак, шпигунства та диверсій, які можуть вплинути на життя в Німеччині. Лише 22% ставляться до таких ризиків спокійно.

Війна НАТО з Росією: останні новини

Нагадаємо, нещодавно британські військові змоделювали сценарій війни у разі нападу Росії на НАТО, використовуючи штучний інтелект та нову систему бойової мережі під назвою ASGARD.

Водночас один з головнокомандувачів армії Великої Британії заявив, що російська армія зараз є «грізним ворогом» і «значно більш смертоносною», ніж коли Путін вторгся в Україну.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загроза для країн НАТО з боку Росії стане реальністю не через роки, а за кілька найближчих місяців.

