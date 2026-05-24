- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 82
- Час на прочитання
- 2 хв
Чи вірять німці у напад Росії: що показало нове опитування
У Німеччині стало менше людей, які бояться можливого нападу Росії. Водночас більшість опитаних сумнівається, що Бундесвер зможе ефективно захистити країну у разі агресії.
Попри попередження військового керівництва Німеччини про можливу загрозу з боку Росії, німці стали менше боятися прямого нападу РФ. Водночас більшість громадян не вірять, що Бундесвер зможе ефективно захистити країну у разі агресії.
Про це свідчать результати нового опитування INSA, передає Bild.
За даними дослідження, лише 38% опитаних німців занепокоєні тим, що Росія найближчим часом може здійснити військовий напад на Німеччину. Це на 14% менше, ніж у вересні 2025 року.
Водночас половина респондентів — 50% — заявили, що вже не бояться російського нападу. Цей показник зріс на 12%.
Опитування провели на тлі нових застережень щодо можливої загрози з боку Кремля. Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр раніше попереджав, що Росія може спробувати перевірити НАТО на міцність уже до 2029 року або навіть раніше.
Однак, якщо напад усе ж станеться, лише 17% німців вважають, що Бундесвер зможе достатньо ефективно захистити країну. Натомість 72% опитаних переконані, що німецька армія не зможе протистояти агресору належним чином.
Також у Німеччині знижується віра у військову підтримку США. Лише 35% респондентів очікують, що Сполучені Штати допоможуть Німеччині у разі нападу. 43% такої допомоги від Вашингтона не очікують.
Водночас занепокоєння гібридними загрозами з боку РФ залишається високим. 66% опитаних побоюються російських кібератак, шпигунства та диверсій, які можуть вплинути на життя в Німеччині. Лише 22% ставляться до таких ризиків спокійно.
Війна НАТО з Росією: останні новини
Нагадаємо, нещодавно британські військові змоделювали сценарій війни у разі нападу Росії на НАТО, використовуючи штучний інтелект та нову систему бойової мережі під назвою ASGARD.
Водночас один з головнокомандувачів армії Великої Британії заявив, що російська армія зараз є «грізним ворогом» і «значно більш смертоносною», ніж коли Путін вторгся в Україну.
Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загроза для країн НАТО з боку Росії стане реальністю не через роки, а за кілька найближчих місяців.