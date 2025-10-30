Чи вплине на наступ ворога погана погода: у ЗСУ відповіли

Війна в Україні / © Associated Press

Погодні умови не стримають наступальних дій російських загарбників, хоча виявляти їх стане складніше.

Про це розповів начальник пресслужби 63 окремої механізованої бригади Ростислав Ящишин.

«Погода не вплине — вони й далі будуть іти, як ішли. Єдине, що, можливо, у ті тумани, дощі буде важче їх виявляти. Дрони, які спостерігають за ситуацією на лінії бойового зіткнення, працюють менш ефективно. Відповідно, вони можуть трохи змінити тактику», — пояснив Ящишин.

За його словами, російські військові вже активно застосовують спеціальні засоби для приховування.

«Вони користуються плащами-пальто — так званими антидроновими пончо та антитепловізійними. Постійно їх удосконалюють, і саме вночі просуваються під прикриттям».

Водночас, як наголосив речник, наразі ці засоби не забезпечують повного захисту.

«Ми все це бачимо. Але цілком можливо, що з часом їм вдасться створити такі накидки, які реально захищатимуть від дронів. Упродовж цього року це їм не вдавалося. Що буде далі — побачимо», — зауважив військовий.

Він також нагадав, що минулого тижня ворог уже спробував скористатися погодними умовами.

«Росіяни провели так звану розвідку боєм. Запустили механізований штурм — два БТР і один танк. Все це швидко було знищено, але вони використали погодний фактор», — повідомив Ящишин.

За його словами, короткий світловий день, тумани й дощі можуть знову спонукати ворога до спроб прориву.

«Ймовірно, вони знову задіють важку бронетехніку. Також очікуємо, що будуть активно використовувати мотоцикли й квадроцикли — для проникнення в глибину наших позицій і організації диверсій».

Попри це, у бригаді повністю готові до можливих дій противника.

«Ми добре розуміємо, на що здатен ворог і що він може нам запропонувати. І так само усвідомлюємо, які маємо ресурси, щоб його зупинити», — підсумував Ящишин.

