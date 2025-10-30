- Дата публікації
Чи вплине на наступ ворога погана погода: у ЗСУ відповіли
Минулого тижня ворог уже спробував скористатися зміною погодних умов.
Погодні умови не стримають наступальних дій російських загарбників, хоча виявляти їх стане складніше.
Про це розповів начальник пресслужби 63 окремої механізованої бригади Ростислав Ящишин.
«Погода не вплине — вони й далі будуть іти, як ішли. Єдине, що, можливо, у ті тумани, дощі буде важче їх виявляти. Дрони, які спостерігають за ситуацією на лінії бойового зіткнення, працюють менш ефективно. Відповідно, вони можуть трохи змінити тактику», — пояснив Ящишин.
За його словами, російські військові вже активно застосовують спеціальні засоби для приховування.
«Вони користуються плащами-пальто — так званими антидроновими пончо та антитепловізійними. Постійно їх удосконалюють, і саме вночі просуваються під прикриттям».
Водночас, як наголосив речник, наразі ці засоби не забезпечують повного захисту.
«Ми все це бачимо. Але цілком можливо, що з часом їм вдасться створити такі накидки, які реально захищатимуть від дронів. Упродовж цього року це їм не вдавалося. Що буде далі — побачимо», — зауважив військовий.
Він також нагадав, що минулого тижня ворог уже спробував скористатися погодними умовами.
«Росіяни провели так звану розвідку боєм. Запустили механізований штурм — два БТР і один танк. Все це швидко було знищено, але вони використали погодний фактор», — повідомив Ящишин.
За його словами, короткий світловий день, тумани й дощі можуть знову спонукати ворога до спроб прориву.
«Ймовірно, вони знову задіють важку бронетехніку. Також очікуємо, що будуть активно використовувати мотоцикли й квадроцикли — для проникнення в глибину наших позицій і організації диверсій».
Попри це, у бригаді повністю готові до можливих дій противника.
«Ми добре розуміємо, на що здатен ворог і що він може нам запропонувати. І так само усвідомлюємо, які маємо ресурси, щоб його зупинити», — підсумував Ящишин.
Раніше повідомлялося, що росіяни змушені згортати наступ на Вовчанськ через масштабне підтоплення.
Ми раніше інформували, що у Куп’янську та на його околицях тривають важкі бої, під час яких загарбники намагаються закріпитися в північній частині міста.