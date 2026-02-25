США проти ударів по РФ: чи змінить Україна цілі для дронів

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко

Україна продовжуватиме атакувати російські нафтові об’єкти попри невдоволення Сполучених Штатів. Однак Сили оборони будуть змушені ретельніше обирати цілі для ударів, щоб не зашкодити економічним інтересам американських партнерів.

Таку думку висловив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі телеканалу «Київ24».

Національні інтереси та застосування зброї

В інтересах України — продовжувати системне знищення ворожої нафтопереробної інфраструктури. Водночас ці цілі іноді можуть йти врозріз із баченням союзників, адже США намагаються уникати ударів по тих об’єктах у Росії, де присутній їхній бізнес.

Вашингтон має важелі впливу, оскільки може обмежувати використання навіть тієї зброї, яку Україні передають європейські партнери. Проте Сили оборони покладаються на власні засоби ураження, насамперед далекобійні дрони та певну кількість ракет власного виробництва.

«Інтереси України в цій війні, вони окремо від інтересів союзників. Я думаю, що буде продовжуватися нанесення ударів по всьому, що пов’язано з паливними матеріалами. Але будуть більш чітко обирати ціль, щоб не торкалося американського бізнесу», — пояснив генерал-лейтенант.

Дипломатія на лезі ножа

Продовження українських атак на російську територію безпосередньо впливає на відносини з американцями. За словами експерта, Києву доводиться балансувати між військовою необхідністю та збереженням партнерських зв’язків.

Нова адміністрація США бачить користь у продажу американської нафти замість російської, але прагне, щоб американські активи в РФ залишалися недоторканими. Тому українським силам доведеться коригувати свою стратегію і бити набагато точніше.

«Тут питання в тому, що впливати на це треба і це продовжується з боку України своїми засобами. Треба мати на увазі, що це впливає на стосунки з американцями. Тому це така воєнна дипломатія на вістрі ножа», — наголосив Романенко.

Демарш США через удар по Новоросійську

Раніше Сполучені Штати висловили Україні офіційні зауваження через атаку на нафтову інфраструктуру в російському Новоросійську, здійснену восени 2025 року. Приводом для невдоволення стало пошкодження об’єкта Каспійського трубопровідного консорціуму, який транспортує до Чорного моря не лише російську, а й казахстанську та американську нафту.

У Вашингтоні наголосили, що такі дії порушують економічні інтереси американських компаній. Зі свого боку українські дипломати зазначили, що винятки для російської нафти варто переглянути, а ситуацію можна вирішити шляхом диверсифікації постачань та зміни загальної структури енергетичного ринку.

Нагадаємо, українські військові розбили штаби, склади зі зброєю та ремонтні бази росіян на Донеччині та в Запорізькій області. В Генштабі ЗСУ кажуть, що такі удари допомагають зірвати наступ ворога.